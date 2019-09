Migrantes Africanos Planean Salir en Caravana Hacia el Norte del País

* A más de 40 Días de Protestas, no les Entregan Salvoconductos.

Tapachula, Chiapas; 29 de Septiembre.- Los migrantes africanos que se encuentran en plantón a las afueras de la Estación Migratoria ‘Siglo XXI’ aprovecharon este fin de semana para recobrar energías y realizar actividades de aseo personal, toda vez que para los próximos días esperan continuar con las acciones de protesta para exigir pases de salida.

Han transcurrido más de 40 días desde que se instalaron en un campamento improvisado con casas de campaña y plásticos en la explanada principal del inmueble federal en Tapachula, y pese a estar expuestos a condiciones extremas, el Gobierno Federal no ha dado respuesta a su demanda.

Son más de 3 mil 500 migrantes africanos los que permanecen varados en Tapachula desde hace más de 5 meses debido a que el Instituto Nacional de Migración no les ha entregado los oficios de salida que les permita transitar libremente por territorio nacional, situación que ha provocado desesperación en los extracontinentales.

Con el documento que se emitió el 10 de Julio por la entonces Directora General de Control y Verificación Migratoria, Ana Laura Martínez de Lara, se establece que ellos deben abandonar el país solo por la frontera sur, lo cual es rechazado por los africanos varados en Tapachula.

Y es que este documento restringe todas las posibilidades de los migrantes africanos, cuya intención no es de permanecer en Tapachula, sino de continuar su camino hacia los Estados Unidos, pues han señalado que en esta ciudad no hay oportunidades de empleo, por ello continúan en la exigencia de los oficios de salida.

Aún cuando el Instituto Nacional de Migración se ha mantenido en la postura de retenerlos en esta ciudad, los africanos han radicalizado sus protestas a través de marchas, y la más reciente, ante el Alto Comisado de la ONU, a quien exigieron ser el intermediario entre el Gobierno Federal para lograr una respuesta a la problemática migratoria que viven.

Y es que la situación a la que han estado expuestos ha mermado su salud, principalmente de mujeres y niños, toda vez que muchos pasan días sin consumir alimentos, además tienen que soportar las inclemencias del tiempo, como las de este fin de semana, donde las lluvias hicieron que se resguardarán en las carpas que instaló la autoridad migratoria para, supuestamente, brindarles atención.

Aún cuando los migrantes permanecieron sin realizar acciones de protesta, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal mantienen el cerco de seguridad en uno de los accesos del inmueble migratorio, cuyo trabajo han venido desempeñando desde el primer día en que los más de 500 africanos se apostaron en la explanada principal de la Estación Migratoria.

Se espera que en esta semana la situación de los africanos cambie, pues se organizan junto con miles de migrantes cubanos y haitianos que enfrentan la misma problemática, para salir en caravana desde esta ciudad hasta el centro del país, ya que, ante la postura del Gobierno Federal de no darles los oficios de salida, quieren establecerse por lo menos en otros Estados del país. EL ORBE/ Marvin Bautista