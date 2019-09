Se Cumple un Año de Retrocesos en Huixtla *

JOSÉ LUIS LAPARRA CALDERÓN NO HA DADO LA TALLA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

* POBLACIÓN PADECE ALTOS NIVELES DE INSEGURIDAD, CALLES DESTROZADAS, OBRAS SIN CONCLUIR, COMERCIO AMBULANTE DESBORDADO, PROSTITUCIÓN, ANTROS DE VICIO, PÉSIMOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE SALUD

Huixtla, Chiapas; 29 de Septiembre.- Este martes se cumple un año de que asumió el cargo de alcalde en el municipio de Huixtla, José Luis Laparra Calderón, un periodo en el que la sociedad considera que se han acentuado los rezagos y los atrasos en ese municipio.

Las pocas obras que hay están inconclusas; los servicios públicos son de pésima calidad. El comercio informal se ha desbordado; los índices delictivos se han incrementado, al igual que los impuestos; el campo está abandonado y los sectores vulnerables no son tomados en cuenta.

La prostitución ha crecido, al mismo tiempo que la comercialización de drogas y la proliferación de antros de vicio

La vialidad es un caos, primero porque se ha permitido que los tricicleros y transportistas hagan lo que quieran de la ciudad y porque han desaparecido los pocos espacios públicos destinados para estacionar vehículos.

Por si eso no fuera suficiente, la administración que preside Laparra ordenó levantar el concreto de las calles, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, con la justificación de que modernizaría los servicios subterráneos y se construirían nuevas vialidades, cuando las hizo en su anterior etapa como presidente municipal, dejando también obras inconclusas.

Sin embargo, ha pasado mucho tiempo y esas supuestas obras están abandonadas causando estragos en la economía de la sociedad, ya que los consumidores no pueden llegar hasta los establecimientos, es más, ni siquiera a sus propias casas.

El caos vial ocasionado por esas circunstancias también es un severo problema, porque independientemente de que no hay manera de transitar, en el momento de que llueve se convierte en una trampa para los conductores.

Los afectados de los desbordamientos ocurridos en los últimos días, en los que el agua pluvial ha entrado a comercios, oficinas y viviendas, han señalado como principal responsable de todo eso al El Municipal, Gobierno Municipal.

Lo peor de todo es que la destrucción de esas calles continuará por tiempo indefinido, porque las cuadrillas de los trabajadores se han ido al presumirse que no les pagaron a las empresas constructoras.

Mientras que el resto de las arterias se encuentran en una situación deplorable, destrozadas y sin ningún mantenimiento. Con tanto cráter, pareciera que Huixtla es un territorio de guerra o quizá, parte de la luna.

La inseguridad ahora ya es un problema grave. Los asesinatos y lesiones, antes, estaban relacionados a trifulcas por diferencias sentimentales o personales.

Hoy hay enfrentamientos entre miembros de bandas delictivas, ejecutados y asaltos a mano armada a comercios establecidos y usuarios bancarios.

La paz y la tranquilidad de las familias de Huixtla ha ido mermando rápidamente en los últimos meses, no solo por los altos niveles de inseguridad sino también por tantos antros de vicio que se han abierto y que operan a cualquier hora, sin que nadie les diga nada.

Tampoco hay la reactivación del campo que tanto se prometió. Es más, los caminos saca cosechas y las carreteras que conducen a decenas de comunidades rurales están igual de despedazadas o peor que las calles de la ciudad.

Los productores de café, maíz, caña de azúcar, palma africana, mango y otros cultivos están haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder sobrevivir e, incluso, algunas asociaciones se han ido a paro en los últimos días a consecuencia de todo ello.

EL ALCALDE QUE NUNCA ESTÁ

La pobreza del campo de antes, ahora se ha convertido en miseria. El apoyo a los campesinos se ha reducido en capital y para unos cuántos, es decir, el Ayuntamiento no cumplió al menos en este primer año, con su promesa de ayudar al sector productivo y a las clases vulnerables.

La atención médica, lamentablemente, sigue siendo una de las peores deficiencias en el municipio, en donde los más afectados son los pobres.

Es desgarrador ver cómo las personas más humildes han muerto en los pasillos del hospital en esa ciudad en espera de que alguien se apiade de ellos, al igual que las mujeres embarazadas, quienes deben parir en las banquetas.

Se ha perdido la sensibilidad humana y el compromiso de velar por la salud de la población, porque no solo no hay médicos ni medicamentos, sino que tampoco la más mínima voluntad de querer arreglar esa problemática que se ve reflejada en la muerte diaria de seres humanos.

Los migrantes también se han apoderado de los espacios públicos del centro de la ciudad. Con la complacencia del Alcalde, funcionarios y los miembros del Cabildo, han permitido que esos grupos de extranjeros indocumentados utilicen las calles como sanitarios y moteles.

No se sabe a dónde han ido a parar los recursos del erario y de la recaudación de impuestos, como el predial, que de manera arbitraria ha aumentado este año, pero también lo que se cobra por el comercio informal, agua potable, infracciones, recargos y otros propios de la administración local.

De nada sirve que la población integre sus expedientes y los lleve a presentar a la Presidencia Municipal, luego de que uno de los mayores reclamos ha sido que el alcalde José Luis Laparra, nunca está en sus oficinas, ni siquiera en el municipio.

Algunas áreas de esa administración, como el caso del deporte, la cultura, la recreación y la atención a los jóvenes, literalmente no existen.

Tampoco hay el apoyo a las empresas establecidas, a los sectores productivos, a los grupos colegiados, a los estudiantes y, mucho menos, a los emprendedores.

Había esperanza de cambio, de que se combatirían las atrocidades, la corrupción y los abusos de poder que se han cometido en ese municipio durante muchas administraciones, pero no se ha hecho.

Prueba de ello es que los mismos policías fueron detenidos utilizando armas de uso exclusivo del Ejército, sin que estuvieran registradas y de dudosa procedencia.

Es muy grande la sospecha del vínculo con la delincuencia, porque apenas han detenido a cualquier homicida o asaltante, como ya ha ocurrido, y horas después ya están libres, como si no hubiera pasado nada.

Hay serios problemas de recolección de la basura, alumbrado público, drenajes, drenes pluviales, agua potable, así como de la electrificación de la zona rural.

El mercado y los lugares de abasto de alimentos siguen igual que siempre, olvidados, antihigiénicos, con comida de dudosa procedencia y calidad, sin la debida preocupación de certificarla para no poner en riesgo a la población.

Los pocos semáforos que funcionan ya son obsoletos; las patrullas están en pésimas condiciones, y tampoco hay promoción turística.

No hay una planeación administrativa municipal, tampoco una estrategia enfocada a atender los rezagos y las demandas actuales de la sociedad.

Hay un desconocimiento total de lo que significa estar al frente de un Gobierno, sobre todo emanado de quienes ofrecieron la trasformación.

Por el contrario, ha sido un año de desesperanza, desilusión e inconformidad por parte de aquellos que creyeron en los compromisos de campaña de los ahora servidores públicos, y también del resto de la población. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello