Entrega REC Apoyos a Productores de Café

Tuxtla Gutiérrez.- Desde el Museo del Café de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas celebró el Día Internacional del Café donde entregó despulpadoras, patios de secado, secadoras, tostadoras para grano y trilladoras a productoras y productores del aromático grano, con la finalidad de fortalecer esta actividad de la que dependen miles de familias chiapanecas.

Junto a la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez, el titular del Ejecutivo estatal exhortó a mantener la unidaa y hacer a un lado a personas que quieran sembrar la división, porque de otra forma, dijo, será más difícil aprovechar los recursos para consolidar esta actividad, al tiempo de reiterar su compromiso de continuar con estrategias para dar un valor agregado al café chiapaneco.

“Es injusto tener que bajar los precios; mientras más se produce, más se cae el precio y eso es lamentable, porque se afecta al producto, se hace daño a los que hacen posible este grano tan importante para la entidad, que no solamente se produce en cantidad, sino que tiene mucha calidad y eso es lo que nos debe de distinguir. Cuentan con un amigo que estará muy pendiente de que el café de Chiapas sea considerado también en su precio”, manifestó

En este marco, el mandatario destacó el hecho de poder festejar esta fecha en las instalaciones del Museo del Café de Chiapas, ya que, dijo, estuvo a punto de desaparecer, luego de que lo habían dado en concesión a un particular por 99 años: “Me da mucho gusto que el Gobierno del Estado haya recuperado este lugar, ya no está en manos de personas extrañas, este es un museo del pueblo chiapaneco y así debe de seguir; tenemos que defender lo nuestro”.

Por su parte, Gil Vázquez mencionó que hablar de café es hablar de los aromas de Chiapas ya que, por sus condiciones de clima y orografía, la entidad ostenta el primer lugar en producción nacional y es pionera en el cultivo del café orgánico. Detalló que más de 180 mil personas se dedican a su producción y genera ingresos en la cadena productiva para más de un millón de chiapanecas y chiapanecos, principalmente de la Sierra y el Soconusco.

“Buscamos incrementar el consumo nacional y potencializar la cadena productiva para generar mejores condiciones a quienes viven de esta actividad. Trabajar para fomentar organizaciones cafeticultoras, variedades mejoradas y la actualización de innovación tecnológica, dará acercamiento a mercados internacionales y nacionales, compromiso que asumimos para que productores y gobierno posicionemos el café de Chiapas como uno de los mejores del mundo”, acotó.

En representación de las y los productores, Fernando Díaz López reconoció el apoyo que les brinda el gobierno Estatal para mejorar los procesos de producción, como en esta ocasión en la que se benefició a 64 cafeticultores; asimismo, resaltó la atención a sus solicitudes a través de las ventanillas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. “En este día, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en unidad por el bien de Chiapas”.

Estuvieron presentes: el director general del Instituto del Café de Chiapas, Alfredo Hernández Gómez; la titular del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Cecilia Victoria Flores Pérez; el ganador del Premio Nacional a la Taza de Excelencia, Cruz José Argüello Miceli, de la Finca Santa Cruz, municipio de La Concordia; el presidente del Sistema Producto Café Chiapas, Rigoberto Galindo Velázquez; así como productoras y productores de Tenejapa, Tapachula, Cintalapa, San Juan Cancuc, Chilón, entre otros.