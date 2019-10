Hoy Marchas en Todo el País Por la Masacre de Tlatelolco

*Comité del 68 Pide Garantías.

Ciudad de México.- Integrantes del Comité 68 responsabilizaron a las autoridades de la Ciudad de México de brindar garantías de seguridad a quienes este miércoles 2 salgan a las calles para conmemorar el 51 aniversario de la masacre de Tlatelolco.

En conferencia de prensa, organizadores de la movilización resaltaron que en esta ocasión enarbolarán la exigencia a la Fiscalía General de la República (FGR) para que reactive las actuaciones que dejó pendientes la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) para llevar a juicio a responsables de la masacre de 1968.

En el pronunciamiento, leído por Romeo Cartagena, los organizadores de la manifestación resaltaron los hechos violentos ocurridos en días pasados durante la marcha del quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como los “actos de provocación” durante las movilizaciones de mujeres para exigir el cese a la violencia de género.

“Nuestras manifestaciones no van encaminadas en contra del comercio establecido ni contra automovilistas o transeúntes, familias enteras que muchas veces acuden a observar o solidarizarse con nuestras demandas; por el contrario, promovemos las manifestaciones pacíficas porque queremos el arropamiento del pueblo entero como ha ocurrido a lo largo de los años”, indicaron los organizadores, al demandar a las autoridades que garanticen “el derecho de la libre manifestación por la Ciudad de México”.

Sobre la marcha, Guerra recordó que en los últimos ocho años no ha habido violencia en la marcha conmemorativa, por lo que insistió en exigir al gobierno de la Ciudad de México que garantice el derecho de libre manifestación, “libre de policías para no incurrir en provocaciones, ellos tendrán que ver la manera de neutralizar los grupos de provocadores que aprovechan la movilización para actuar”. Apro