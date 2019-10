Invertimos en Obras que la Gente Necesita: REC

Tuxtla Gutiérrez.- En el inicio de la construcción del cárcamo de rebombeo y rehabilitación de los colectores Norte y Río Chiquito en Chiapa de Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó la importancia de invertir en obras que no sean de relumbrón, sino en las realmente necesarias para la población, como es el caso de estos trabajos que además de beneficiar a nueve mil familias con el tratamiento de aguas residuales, contribuyen en el cuidado y limpieza del río Grijalva.

Junto al alcalde de Chiapa de Corzo, Jorge Humberto Molina Gómez, el mandatario mencionó que tratar el agua será fundamental para evitar enfermedades, así como para sanear este torrente emblemático y patrimonio de las y los chiapanecos que trasciende a nivel nacional. “Estas obras no se ven pero son de gran apoyo a la sociedad, y aunque tienen un costo importante, no hay nada que valga más que preservar la riqueza natural de Chiapas y, sobre todo, proteger a su gente”.

Ante habitantes de este municipio histórico, Escandón Cadenas señaló que la verdadera política es de ayuda al pueblo y de respeto al medio ambiente, por lo que los recursos deben aplicarse de manera transparente mediante un gobierno democrático que sirve a la sociedad y fomenta la unidad, pues, aseguró, si se hace equipo y se suman voluntades, se podrán sacar adelante las demandas más sensibles.

“Estaremos muy atentos a las acciones que ayuden a que Chiapa de Corzo avance y se mantenga como un municipio del que nos sintamos orgullosos. Chiapas es un estado que tiene todo, integra el 30 por ciento del agua dulce del país y cuenta con una gran biodiversidad que debemos cuidar, y a pesar de que muchos años estuvo abandonado y se desviaban los recursos, hoy trabajamos con honestidad y estiramos el presupuesto para que alcance”, expresó.

En su participación, Molina Gómez subrayó el apoyo que el gobernador ha dado a Chiapa de Corzo a través de obras y acciones que contribuyen ampliamente al bienestar de sus habitantes y al desarrollo del municipio, como la que hoy se pone en marcha. “Es un tema demandado por la ciudanía, ya que abona a la salud y al cuidado del entorno porque evita la contaminación que llega al río Grijalva”.

También estuvieron presentes: la presidenta del DIF municipal de Chiapa de Corzo, Sujey del Carmen Orantes Molina; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Salvador Cordourier Solórzano, entre otras autoridades estatales y municipales. Comunicado de Prensa