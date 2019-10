Renuncia Medina Mora Como Ministro de la Suprema Corte

CDMX.- Según fuentes del poder Judicial, hace 20 minutos, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, presentó su renuncia al cargo, 11 años antes de que concluya el periodo para el que fue electo, y lo hará en el contexto de las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sobre sus cuentas y manejos financieros de los últimos años, en las que según información que recibió el gobierno mexicano de agencias financieras del Gobierno de los Estados Unidos, el funcionario judicial recibió transferencias financieras que no corresponden con sus niveles de ingreso reportadas en sus declaraciones patrimoniales.

El ministro decidió renunciar a su posición para la que fue electo en el Senado de la República en 2015, a partir de una terna propuesta por el entonces presidente Enrique Peña Nieto después de los documentos publicados por EL UNIVERSAL el 5 de junio pasado, tanto en el diario como en la columna Serpientes y Escaleras, y de la que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara públicamente la existencia de una investigación en contra de Medina Mora, a partir de información recibida por “el gobierno de los Estados Unidos” sobre las citadas transferencias millonarias a sus cuentas en ese país.

Aunque su periodo como ministro era de 15 años y concluiría hasta el 2030, el también ex procurador General de la República, con apenas cuatro años en el cargo, entregó hoy una carta de renuncia al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aduciendo y explicando sus razones para tomar esta decisión. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 99, indica que la renuncia de un ministro sólo será procedente “por causas graves” y serán enviadas al Presidente de la República y si éste las acepta, serán enviadas al Senado para su aprobación.

La renuncia de Medina Mora, de cumplirse ese procedimiento, dejará una vacante en los 11 ministros que integran la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia y dará paso a la elección de un nuevo ministro, que será electo por el Senado de la República a propuesta del presidente López Obrador, que tendrá que enviar una terna, una vez que el Poder Judicial de la Federación haga pública la decisión del ministro renunciante y envíe al Poder Legislativo y al Ejecutivo la convocatoria para que se inicie el proceso de selección de un nuevo ministro o ministra, según la terna que decida enviar el titular del Ejecutivo Federal.

El hecho se confirmó luego de que el ministro notificó que concedió una suspensión provisional al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco” para que el Congreso local no lo sancione por utilizar a servidores públicos para reunir firmas a su favor cuando quería ser candidato presidencial.

Una hora después de la publicación de la noticia, el Consejo de la Judicatura informó vía Twitter que se encuentra en espera de la confirmación y esperará el trámite que, en su caso, “realice el Poder Ejecutivo y el Senado de la República”, en términos del artículo 98 constitucional. Sun