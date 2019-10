Acciones a Favor de la Gente más Vulnerable: REC

La mejor inversión del presupuesto es para ayudar a la gente vulnerable, enfatizó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas durante la entrega de 35 prótesis a igual número de beneficiarios de 19 municipios, donde manifestó que su Gobierno actúa con responsabilidad para que los beneficios lleguen, principalmente, a quienes verdaderamente lo necesitan.

Junto al director general del Sistema DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro, refrendó su compromiso de seguir disminuyendo los rezagos de años anteriores y de atender la salud de las personas con discapacidad de manera integral, con el propósito de elevar su calidad de vida y garantizar la igualdad de oportunidades para todas y todos.

Al convocar a las y los presentes a fundar una nueva cultura, en la que se practique la fraternidad y la ayuda al prójimo como la mejor posibilidad de alcanzar las metas para el progreso, el mandatario dejó en claro que Chiapas no declinará en su lucha para combatir la corrupción y no permitir que se siga lucrando con este tipo de apoyos; “esto no solamente constituye un fraude, malo socialmente, sino que es un abuso y un pecado ético y moral”.

“Las servidoras y los servidores públicos tenemos que estar al frente, y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad y obligarnos a que las tareas salgan bien, porque cada vez que trabajamos de manera permanente, constante y con eficacia, los beneficios se traducen en el bienestar de la ciudadanía”, dijo al tiempo de expresar el compromiso de su Gobierno de invertir adecuadamente el presupuesto, para vencer el rezago social.

Por su parte, el Director General del Sistema DIF Chiapas indicó que con la entrega de estas 35 prótesis, se cubre la totalidad del rezago correspondiente al año 2017 y el 60 por ciento del 2018, mismo que en los próximos meses se eliminará 100 por ciento, así como gran parte del 2019. “Las y los chiapanecos sólo necesitábamos una oportunidad; hoy las instituciones están al servicio del pueblo y los apoyos llegan de manera directa”.

Al tomar la palabra, Guadalupe Ávila Chacón, beneficiaria de prótesis, agradeció que bajo la instrucción del Gobernador, las instituciones trabajen con voluntad y vocación de servicio. “El DIF Chiapas es nuestra casa, pues en rehabilitación las y los trabajadores nos han entregado su corazón y estoy muy emocionada porque sé que muy pronto volveré a caminar”.

Estuvieron presentes en el evento la directora del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado, Deliamaría González Flandez; el coordinador de Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, David Alanís Fuentes, así como las y los beneficiarios de los 19 municipios. Comunicado de Prensa