Autoridades Municipales de Mazatán Están Rebasadas por Ola de Inseguridad: Población

Mazatán Chiapas; 5 de Octubre.- El índice de inseguridad en Mazatán se ha incrementado de manera considerable, situación que mantiene en zozobra a la población, y es que las autoridades municipales han sido rebasadas y no han mostrado respuesta alguna para establecer una estrategia que permita contrarrestar esta problemática.

El integrante de la Red Ciudadana de Participación, Nicomede Miranda Madrid, afirmó que, los ilícitos en el municipio de Mazatán se han vuelto el pan de cada día, y desafortunadamente la Policía Municipal no tiene la capacidad para frenar la ola delictiva que golpea a la población.

Tan solo en la cabecera municipal, se han disparado los robos a casa habitación, robos a comercios, asaltos a mano armada, detonaciones de armas de fuego y robos de motocicletas, y aunque han demandado la atención del Alcalde, hasta el momento no habido respuesta favorable.

A un año de la administración de Gilberto Barrientos Coyotzi, el municipio de Mazatán se encuentra igual o peor que antes en el rubro de seguridad, ya que los delincuentes operan en total impunidad a cualquier hora del día y las autoridades policíacas no han podido hacerles frente.

Como Red Ciudadana de Participación han sostenido reuniones con el munícipe en donde han expuesto la preocupación de la población no solo de la cabecera municipal, sino también de los ejidos y rancherías, dijo, quienes están a merced de la delincuencia ante la falta de estrategia por parte de las corporaciones policíacas, pero a pesar de minutas de acuerdos, no hay atención a la demandas.

La Policía Municipal es incompetente para hacerle frente a la delincuencia, por ello se ha pedido al Alcalde la gestión ante las autoridades estatales y federales para que de manera conjunta y coordinada se realicen operativos y patrullajes permanentes en toda la geografía de Mazatán.

Es lamentable que las autoridades municipales intenten minimizar la incidencia delictiva en lugar de ponerse a trabajar e implementar una estrategia que permita garantizar la seguridad del municipio, que cada vez es más peligroso, porque realmente las corporaciones han sido rebasadas.

«No hemos visto ninguna respuesta por parte de la administración del señor Gilberto Barrientos Coyotzi para frenar la ola de inseguridad, como población tenemos miedo porque los delincuentes operan a cualquier hora del día y muchas veces usan armas de grueso calibre, y vemos con tristeza la apatía de las autoridades para garantizar uno de los rubros importantes como es la seguridad», acotó.

Mientras tanto manifiestan que la venta de drogas sigue yendo a la alza, sin que las autoridades logren frenar esta delicada situación.

Maestros y Padres de Familia Denuncian Presuntas

Irregularidades en la Casa de la Cultura

Aunado a los problemas de inseguridad, la población de Mazatán lamenta la falta de capacidad del Alcalde Gilberto Barrientos Coyotzi para dar atención a rubros básicos para el buen desarrollo de un municipio, tal es el caso de la cultura, la cual está en completo abandono debido la presunta corrupción que impera en la Casa de la Cultura.

En diversas ocasiones maestros que imparten talleres y padres de familia han denunciado presuntas irregularidades en cuanto a la operatividad de la Casa de Cultura que dirige Rutilia Morales Pérez, a quien acusan de malos manejos de los recursos que se le otorgan a la institución para el pago de quienes imparten talleres.

En entrevista para rotativo EL ORBE, uno de los maestros afectados, quién por temor a represalias omitió su nombre, denunció que el Ayuntamiento otorga a la Casa de la Cultura un apoyo mensual para pago de los maestros que impartían los talleres, sin embargo, la quincena siempre la recibían a destiempo, pues la Directora siempre argumentaba que el Alcalde deposita el dinero tarde, por eso existía el retraso.

Incluso, se ha comprobado que algunos maestros de talleres reciben un sueldo por debajo del autorizado, uno de ellos es la maestra de Danza Folklórica, a quien la Directora de Casa de Cultura le pagaba mil quinientos Pesos mensuales.

«Denunciamos las irregularidades que existen en la Casa de la Cultura, porque el Ayuntamiento otorga el recurso para el pago de los maestros de manera mensual, pero hay muchas inconformidades de compañeros que nos hemos salido porque la Directora no nos paga, es lamentable que suceda esto en una institución que se ha caracterizado por promover y rescatar la riqueza cultural de nuestro municipio», abundó.

A un maestro, Morales Pérez lo hizo firmar por una cantidad y le pagó otra, Alberto Ley Villalobos tuvo que renunciar porque nunca le pagaron los 5 meses de trabajo, y al tallerista Argel Saldívar Arroyo no se le pagó 3 meses de trabajo, y así como a ellos hay otros casos, por eso pidió al Ayuntamiento su intervención de manera urgente para poner fin a esta problemática, puntualizó el denunciante.

Además de la falta de pagos, de manera absurda la funcionaria ha impedido que los maestros impartan sus clases en los espacios de la Casa de Cultura, como sucedió con el instructor de Tae Kwon Do, quien decidió salirse pues nunca le dieron las facilidades y hoy imparte sus clases en el salón Presidentes.

También la maestra que imparte el taller de Hawaiano, se vio en la necesidad de abandonar la Casa, ya que la Directora le negó seguir usando las instalaciones porque los padres denunciaron la adjudicación de unos espejos que ellos, con sus propios recursos, habían adquirido, por lo que ahora, los niños reciben las clases en el parque central.

El denunciante aseguró que, en días pasados, los maestros y padres de familia sostuvieron una reunión con las autoridades municipales, en donde exigieron la destitución de Rutilia Morales Pérez, quién se ha encargado de acabar con los talleres que antes se impartían, sin embargo, han pasado días y aún no toman cartas en el asunto, por lo pidió poner fin a esta problemática. EL ORBE/ Marvin Bautista