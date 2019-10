Escuintla Ingobernable: Manifestantes Corrieron a Personal del Ayuntamiento

* No los Dejaron Entrar a la Presidencia.

Escuintla, Chiapas; 4 de Octubre.- Gracias a la cordura de los dos grupos en pugna, no se dio un zafarrancho nuevamente en este lugar, ya que empleados del Ayuntamiento Municipal habían realizado la limpia del inmueble para empezar a laborar.

Mientras eso ocurría, el Ayuntamiento está rentando una casa particular debido a los hechos violentos que se suscitaron durante la quema del inmueble y otros más, la Presidencia quedó un desastre, y que para que la vuelvan a dejarla como antes va a llevar un buen tiempo, señalaron ciudadanos.

Empleados y personal llegaron a la Presidencia Municipal con la intención de empezar a laborar, pero las personas que están en el plantón en el parque municipal, al verlos llegar salieron a su encuentro y no les permitieron la entrada, para evitar todo tipo de agresiones, no le quedó más al personal y trabajadores del Ayuntamiento dar marcha atrás y regresar a donde están laborando.

Esto como que no tiene para cuándo acabar. EL ORBE/Alonso Castañeda Pineda.