Cafetaleros Premier Empata con Cruz Azul Hidalgo

Tapachula, Chiapas; 5 de Octubre.- Cafetaleros de Chiapas y Cruz Azul Hidalgo no se hicieron daño y terminaron con empate a cero goles, en emocionante partido desarrollado la tarde de este sábado en el Estadio Olímpico de Tapachula, dentro de la jornada 8 de la Liga Premier.

A pesar de que no hubo goles, el juego resultó muy disputado, con la mayoría de acciones en la media cancha, pues cada vez que las ofensivas trataban de llegar a la portería contraria, se topaban con las recias defensivas.

Cada equipo tuvo sus oportunidades, pero ambos no supieron cómo concretar a la hora de buscar de lleno la portería rival.

En el minuto 7 del primer tiempo, un centro al área y el cabezazo por parte del atacante Alexander Hipólito, pudo convertirse en gol, pero el disparo salió un poco flojo y el portero cementero Luis Macías pudo controlar.

Cruz Azul Hidalgo también tuvo una jugada importante casi inmediatamente, pero el portero local Luis Gómez pudo evitar el peligro, al detener el fuerte disparo raso.

La mejor oportunidad llegó en el último minuto de compensación de ese primer tiempo, cuando Cafetaleros cobró un tiro libre desde fuera del área. El balón techó a la defensa visitante y pegó en el travesaño, y en el remate de César Ramos, el balón se fue hacia afuera por encima de la portería.

En la segunda mitad, los dirigidos por Melvin Brown volvieron a llegar, pero con disparos débiles que fueron controlados fácilmente.

La entrada del internacional hondureño Byron Rodríguez y del argentino Maxi Tejerina dio más solvencia a la delantera cafetalera, sin embargo, no hubo concreción a la hora de llegar al marco contrario.

El propio extremo hondureño, Byron Rodríguez buscó a través de la banda izquierda ocasionar daño, logrando un disparo raso que en dos tiempos detuvo bien el guardameta celeste.

El tiempo se consumió y el marcador no se pudo mover, decretándose la igualada sin goles entre Cafetaleros y la Máquina. Con este resultado el equipo chiapaneco llegó a siete unidades en el torneo.

El próximo encuentro será en calidad de visita, el sábado 12 de Octubre, para enfrentar a los Coyotes de Tlaxcala.

Alineaciones:

Cafetaleros: Luis Gómez, Yordi Parente, Carlos Sánchez, Uriel López, Diego Limón, Roberto Meneses, Jesús García, César Ramos, Juan de Dios Santos, Luis Solorio, Sergio Hipólito.

Cruz Azul: Emmanuel Reyes, Luis Macías, Jesús López, Alan Vidal, Kevin Estrada, Giovany Burón, David Pacheco, Sergio González, Alexis Serrano, Carlos Aguilar, Luis Zaragoza.

El arbitraje corrió a cargo de José Manuel Hernández, quien fue auxiliado en las bandas por Raúl Picazo y Alberto Sánchez. Como cuarto árbitro estuvo Jael Alcántara. EL ORBE/Rodolfo Hernández González