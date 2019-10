Inaugura Rutilio Escandón Feria de Seguridad y Justicia en Tapachula

*EL MANDATARIO HIZO ENTREGA DE UNIFORMES, EQUIPO Y PATRULLAS A LAS POLICÍAS MUNICIPALES DEL SOCONUSCO.

En la inauguración de la Feria de Seguridad y Justicia en el municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó equipos, patrullas y motopatrullas a policías municipales del Soconusco, y enfatizó que hoy se trabaja con la convicción de fortalecer la seguridad pública de la entidad, por lo que en unidad y de manera puntual, se diseñan estrategias y se dignifica a los cuerpos policiales.

Tras hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las policías federales, estatales y municipales, el mandatario reiteró que la seguridad es el primer paso hacia el progreso, porque solo así hay confianza para las inversiones y el crecimiento económico que aumente el Índice de Desarrollo Humano, por lo que, gracias a las acciones conjuntas, la incidencia delictiva ha bajado en Chiapas.

“Estamos sumados por las causas del pueblo, aceptamos el reto y no hay desafío que no podamos vencer si estamos juntos. Por eso dignificamos a las mujeres y hombres policías, con uniformes y equipo de calidad certificada, porque queremos que tengan lo mejor al ser quienes van al frente de la defensa del pueblo”, expresó.

Escandón Cadenas dio a conocer que en los próximos meses, se estará poniendo en marcha un nuevo sistema moderno de seguridad pública en el Estado, el cual iniciará en Tapachula, por lo que a finales de Diciembre, habrán 180 cámaras más que vigilen permanentemente la Perla del Soconusco, contribuyendo en una mayor prevención y auxilio.

Durante su intervención, el secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, destacó la disposición de los Ayuntamientos de la zona, al sumarse a las acciones en materia de seguridad y capacitación de prevención del delito, así como lo referente a la Alerta de Violencia de Género.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que lo esencial es mantener la unión entre las autoridades para confrontar las acciones delictivas y aplicar la ley a quienes vulneren estas estrategias. En ese sentido, conminó a las autoridades a no bajar la guardia, al tiempo de exhortar a la población a hacer uso de los servicios que se presentan en esta feria.

En representación del cuerpo policial de Tapachula, Margarita Concepción López agradeció el apoyo otorgado para proteger la integridad de la sociedad. “Con el incremento del parque vehicular, nosotros nos sentimos animados y con mayor certeza en el desempeño de nuestra función, reiterando nuestro compromiso, empeño y esfuerzo para servir y trabajar por la seguridad de nuestro bello pueblo”.

Cabe mencionar que en el marco de esta Feria de Seguridad y Justicia, la población puede conocer e inscribirse a los diversos programas con los que cuentan las instituciones encargadas de velar por la integridad de las familias, asimismo, se realizan acciones para sensibilizar a los habitantes sobre la importancia de la prevención.

Asistieron a este evento: la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el titular de la estación de la Policía Federal, Álvaro Torres Torres; la secretaria de Bienestar, Adriana Grajales Gómez; así como Alcaldes del Soconusco, y policías municipales. Comunicado de Prensa