Migrantes Deben Aceptar Propuesta de Establecerse en Estados del Sur

*En Cualquier Lado, Menos en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 09 de Octubre.- El Padre Alejandro Solalinde, Director del albergue “Hermanos en el Camino”, dio a conocer que, los migrantes africanos varados en Tapachula desde hace más de 5 meses deberían aceptar la propuesta del Gobierno Federal de tramitar asilo o residencia permanente, o bien desplazarse de otras maneras, ya que se ve muy complicado que les otorguen los pases de salida.

Los extracontinentales que están en plantón a las afueras de Estación Migratoria Siglo XXI en condiciones extremas están por su propio gusto, ya que desde un principio pudieron haberse desplazado como muchos otros y aprovechando otras formas.

“Sabemos muy bien que las migraciones del año pasado y principios de este estaban alentadas por grupos que los llevaban de forma masiva y hay que decirlo, sacaban provecho económico, ya que nadie apoya y lleva a los migrantes por amor al arte, no es cierto, no es verdad” sostuvo.

El también activista puntualizó que el gobierno ha sido muy certero en esta problemática, ya no dará pases a migrantes de forma masiva, por lo que ha planteado a los extracontinentales que regularicen su estancia, ya que lo que solicitan definitivamente no llegará.

Y es que los africanos piden oficios de salida o nada, sin embargo, dijo que, esto no se puede por la presión que existe del Presidente de los Estados Unidos hacia México, por lo que deben de aceptar la propuesta del Gobierno Federal de establecerse en el país mientras se calman las cosas.

Detalló que trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal en un proyecto para apoyar a los africanos a establecerse en los Estados del Sur, en donde se les ofrece empleos, acceso a la salud y educación, por lo que deben aceptar esta propuesta, porque desafortunadamente no podrán avanzar.

“Los africanos deben aceptar la propuesta del gobierno, pero lamentablemente no quieren, se les ha dado alternativas, incluso desde un principio les ofrecimos varias ciudades del sureste en donde pueden establecerse con sus familias, y no han hecho caso” abundó.

Solo un pequeño grupo de africanos ha aceptado la propuesta y en los próximos días serán llevados a las Costas de Oaxaca en donde las autoridades los esperan con alternativas de trabajo, de salud y educación. MEL ORBE/ Marvin Bautista