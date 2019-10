Con el Arribo del Comisionado del INAMI a Tapachula se Visualiza la Repatriación de los Migrantes Africanos

*EL FUNCIONARIO FEDERAL Y EQUIPO DE TRABAJO, ANALIZARON LO PROCEDENTE PARA EL RETORNO DE LOS MIGRANTES EXTRACONTINENTALES Y CENTROAMERICANOS, YA QUE NO SE LES OTORGARÁ EL PASE DE SALIDA, SINO QUE RETORNARAN POR LA FRONTERA SUR.

Tapachula, Chiapas; 10 de Octubre.- El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INAMI), Francisco Garduño Yáñez, arribó este jueves a la Estación Migratoria “Siglo XXI” para supervisar y constatar el trato que reciben los migrantes en el inmueble, considerada por los africanos como la cárcel de ilegales más grande de México, así como para sostener una reunión de trabajo.

Antes del mediodía, el funcionario federal ingresó a la Estación Migratoria en un vehículo color blanco acompañado de 7 personas para sostener también una reunión de trabajo con la titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Carmen Yadira de los Santos Robledo.

La visita del Comisionado del INAMI, causó gran revuelo ante la problemática migratoria que se vive en la frontera sur desde hace más de 5 meses, que ha mantenido varados a miles de migrantes centroamericanos, isleños y extracontinentales al no poder continuar su tránsito por territorio mexicano.

El funcionario del INAMI acudió a Tapachula en medio de diversas acciones de protesta que los migrantes extracontinentales y centroamericanos han realizado en los recientes días ante la falta de atención del Gobierno Federal a la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur.

Y es que desde hace 52 días un grupo de africanos permanecen en plantón a las afueras del inmueble federal como medida de presión para exigir los pases de salida que les permita abandonar esta ciudad y avanzar hacia el centro o norte del país, sin embargo, el Instituto Nacional de Migración se los niega reiteradamente.

El funcionario federal estuvo en la Estación Migratoria más de 2 horas y a las afueras, representantes de los medios de comunicación aguardaban para capturar las imágenes o para abordarlo a su salida, pero no se tuvo éxito.

Tras el arribo del Comisionado del INAMI, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal desplegaron un dispositivo de seguridad para evitar cualquier tipo de incidentes, e incluso el ingreso de Garduño Yáñez fue en un vehículo de color blanco sin logos oficiales, esto para evitar ser increpado por los africanos que se encuentran en el campamento improvisado al exterior del inmueble.

Al filo de las 2 de la tarde, Garduño Yáñez abandonó la Estación Migratoria en una vagoneta color blanco y lo hizo de bajo perfil, ya que afuera del inmueble, también un pequeño grupo de africanos esperaban poder conversar con él para exigir una solución a la problemática que los mantiene varados en Tapachula.

Se desconoce el motivo de la visita del Comisionado del INAMI, y los puntos que se abordaron en esta reunión sostenida, pero de manera extraoficial trascendió que, en los próximos días se pudiera iniciar los trámites de regulación de los más de 3 mil 500 africanos.

Y es que han pasado meses y la situación de los extracontinentales se ha agudizado al no recibir respuesta favorable a sus demandas, lo que ha originado un sin fin de acciones de protesta, las cuales de poco o nada les han servido, ya que la situación continúa como desde el principio.

Los extracontinentales esperaban poder abordar al funcionario del INAMI, por ser quien puede dar solución a la problemática que viven, pero no lograron hacerlo, por lo que esperan en los próximos días abandonar la ciudad, pero lo harán a través de una caravana, ya que están desesperados ante la postura de las autoridades de negarles los pases de salida.

Cabe hacer mención que durante la estancia del Comisionado del INAMI, personal de la dependencia liberó a un número importante de asiáticos que se habían entregado de manera voluntaria, además autobuses con centroamericanos y haitianos asegurados partieron del inmueble para repatriarlos a sus países de origen. EL ORBE/ Marvin Bautista.