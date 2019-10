Firma REC Convenio con IMCine Para Impulsar el Cine Indígena en Chiapas

Magnífica Decisión

Tuxtla Gutiétrez.- Al inaugurar las Jornadas “Hablemos de lo Nuestro”, del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, signaron un convenio marco para la creación del Centro de Postproducción de cine indígena y de afrodescendientes, que se ubicará en el Centro de Desarrollo Comunitario “La Albarrada”, en San Cristóbal de Las Casas.

El mandatario estatal celebró la sinergia entre el Gobierno de Chiapas y la Federación, a través de la Secretaría de Igualdad de Género del Estado (Seigen) y el Imcine, respectivamente, para que el mundo pueda conocer verdaderamente a la entidad chiapaneca, en donde, dijo, hay muchas oportunidades por aprovechar, como se hace en esta Cuarta Transformación con este proyecto cultural.

“Aquí sobra talento, capacidad y generosidad de mujeres y hombres de trabajo que también van a aportar para México con este proyecto tan importante. En Chiapas, no solamente se piensa sino que se trabaja con el corazón y de forma incluyente, fraternal, perspicaz y espiritual, haciendo a un lado la discriminación”, expresó Escandón Cadenas tras reconocer al Gobierno Federal por voltear los ojos a los Estados de la región sur sureste del país, donde los pueblos comparten algo en común: la presencia del espíritu del mundo maya.

Al resaltar la cooperación del Gobierno del Estado, que se consolida con la firma de este convenio, Alejandra Frausto Guerrero mencionó que la Secretaría de Cultura invertirá 15 millones de Pesos en adecuación y tecnología de punta para este Centro de Postproducción que será de primer nivel, por lo que las y los creadores de la región, principalmente indígenas y afrodescendientes, ya no tendrán que viajar a la Ciudad de México para acceder al mejor equipo.

“Esta parte del país tendrá un puerto de salida y comunicación a través del cine, una de las artes por las que más se ha reconocido a México. Tendremos la posibilidad de mostrar la diversidad cultural y todas las lenguas en las que se puede manifestar lo que amamos, nos duele o nos alienta. Es un proyecto incluyente donde nadie se queda atrás; para esta región o para los países hermanos, será un lugar de expresión permanente”, precisó.

La funcionaria federal manifestó que el mayor camino hacia la libertad, el más certero y el más gozoso que se conoce es la cultura, ya que representa “la posibilidad de tocar alguna de las disciplinas del arte, expresar lo que somos y transformar la realidad a partir de esto; por lo que el cine es una extraordinaria manera de expresión, de reconocimiento de lo que somos como cultura, país y civilización”.

A su vez, la directora general del Imcine, María Luisa Novaro Peñaloza, enfatizó que la riqueza cultural y lingüística del país debe representarse audiovisualmente de manera correcta y permanente, y contar con todo el apoyo; por ello, dijo, se decidió crear un espacio donde todos esos esfuerzos cinematográficos se terminaran profesionalmente para que los materiales no desmerecieran en ningún sentido. “Chiapas nos recibió con los brazos abiertos y aquí estamos”.

Con este espacio, agregó Novaro Peñaloza, el Gobierno de Chiapas busca contribuir a la realización de producciones audiovisuales multiculturales realizadas por mujeres y comunidades indígenas, en línea con los objetivos de la Secretaría de Cultura de generar un esquema de redistribución de la riqueza cultural, que impulse a las culturas locales y sus creaciones, para no dejar a nadie atrás.

La titular de la Seigen, María Mandiola Totoricaguena, resaltó la importancia de impulsar la capacidad creativa de las mujeres, niñas y jóvenes en los distintos espacios donde puedan expresarse con libertad. “Hoy abrimos paso a que más mujeres se apropien de la cultura, a través del cine, como el medio para revertir todas las formas de desigualdad y de impulsar contenidos que no sólo hablen de ellas y ellos sino que sean creados por ellas y ellos mismos para dar cauce a su voz, a sus historias y a su visión del mundo”.

Cabe mencionar que durante las jornadas, se dieron a conocer los resultados del Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (ECAMC), abierta en Agosto de este año y cuyo objetivo es avanzar en la inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las distintas formas de creación cinematográfica individual y colectiva.

De los 148 proyectos inscritos, las comisiones de selección aprobaron 15 obras, de las cuales ocho fueron presentadas por mujeres y siete por hombres, de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Colima, Baja California, San Luis Potosí, Puebla; y los países de Honduras y Panamá. Hay 17 lenguas presentes: otomí, náhuatl, zapoteco, k’iche’, kaqchikel, q’eqchi, mam, totonaco, español, purépecha, tenek, mixe, ayuuk, tsotsil, garífuna, inglés y enca.

Estuvieron presentes: la directora general del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez; el representante del Grupo de Evaluadores del Estímulo ECAMC, Pedro Daniel López López; la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo Villalobos; invitados especiales de Guatemala, y representantes de los institutos de cultura de los Estados de Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Comunicado de Prensa