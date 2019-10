SEGOB No Dará Salvoconductos a Migrantes: Sánchez Cordero

* Deben Aceptar Planes del Gobierno Federal.

Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió a los migrantes que avanzan en caravana hacia el norte del país que la dependencia a su cargo no les entregará oficios de salida, que en los hechos significan un salvoconducto para avanzar libremente en todo el país y, eventualmente, llegar a la frontera con Estados Unidos.

En cambio, les plantea acogerse a las alternativas de residencia en el país a través de diversas vías como el refugio.

“México es un país de refugio, que soliciten su refugio y su integración a México. No hay oficios de salida, no están contemplados”, dijo a La Jornada, luego de inaugurar el Congreso Mundial de Salud Sexual.

Primeramente, dijo en otra charla, vamos a darles su identidad, su registro, vamos a asegurarnos de que estas personas tengan la prestación de todos los servicios, vamos a tratar de que ellos se incorporen a todos nuestros programas de bienestar y vamos a procurar que ellos tengan la posibilidad de integrarse a nuestra sociedad.

La funcionaria fue enfática en que las autoridades y corporaciones federales tienen claro el trabajo ante el tema migratorio.

“Estamos pendientes (de la caravana) desde las cuatro de la mañana, ya mandamos refuerzos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; ya está al pendiente Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración). Agencias