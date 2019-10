Camiones Recolectores Dejaron de Operar en Mercados, Denuncian Comerciantes

* Mientras el Ayuntamiento Paga 12.5 Mdp de Renta.

Tapachula, Chiapas; 13 de Octubre.- Al cumplirse tres meses desde que el Ayuntamiento que aún preside, Oscar Gurría Penagos, decidió rentar a una empresa privada 30 camiones para la recolección de la basura en el municipio, el problema se ha agudizado

Los tapachultecos ya pagaron por esos servicios alrededor de 12.5 millones de Pesos que, literalmente, se fueron a la basura.

De acuerdo al proyecto de la administración municipal, las 30 unidades y dos barredoras mecánicas -que por cierto nadie las ha visto- servirían para cubrir 80 rutas y 40 sectores de la zona urbana, alta y baja del municipio.

Pero, en algunos sectores de la ciudad aún no conocen los famosos camiones y, por ello, se sigue utilizando a los recolectores en triciclos que, de no ser por ellos, el problema sería peor.

El cierre de los centros de acopio y transbordo en la ciudad fue una mentira más del Ayuntamiento. Por el contrario, no solamente siguen operando con toda normalidad, sino que ahora el Ayuntamiento ya rentó más camiones (volteos) para que se encarguen de esos lugares.

Se desconoce en realidad cuántas unidades más fueron rentadas para con el mismo fin, a quién le rentaron, si algún funcionario o exservidor público es dueño de los volteos, y a cuántos millones asciende la renta.

Independientemente del trasfondo que pudieran tener las negociaciones que llevaron a la renta de los camiones y ahora los volteos, los montones de basura en la ciudad son un claro reflejo de que la estrategia implementada por el Gobierno Municipal para la recolección de los residuos, fue y sigue siendo un fracaso.

Para poner un ejemplo de la gravedad del problema, este fin de semana decenas de representantes de locatarios de los mercados “San Juan” y “Sebastián Escobar” (los más grandes de la ciudad), protestaron porque decenas de toneladas han formado montañas de basura en esos lugares.

María Trinidad Vázquez Hernández, del mercado “San Juan”, dijo al rotativo EL ORBE que nunca, en más de cuatro décadas de ese centro de abasto, tuvieron problemas con la recolección de basura, sino hasta ahora con la administración de Gurría.

Dijo que como no llegan los camiones recolectores, toda el agua contaminada de los residuos que llegan a ese centro de abasto se escurren por las calles y eso ocasiona una seria contaminación para la ciudad.

“No es correcto que el Alcalde se comporte de esa manera. Le hemos solicitado audiencias, pero no nos recibe y tampoco nos da soluciones”, comentó.

Aún cuando el problema de la recolección de la basura tiene que ser atendido de inmediato, también la inseguridad se ha ido incrementando alarmantemente en esos mercados.

Mencionó que hay asaltos a mano armada y robos, además de que ya han expuesto sus demandas por esos flagelos y les han contestado que les van a mandar policías para acciones de vigilancia, pero no han cumplido.

Es una ironía que los centros de copio en esos lugares se cierren mucho antes de que concluyan las operaciones de los mercados, dijo.

Por su lado, Gloria Chávez, también comerciante, abundó que hay una escuela cercana a ese punto de contaminación, así como infinidad de comercios, oficinas y viviendas.

“Nos dicen siempre que los camiones están descompuestos, cuando supuestamente son nuevos y se pagan millonadas por esos servicios; somos alrededor de tres mil comerciantes que exigimos soluciones, porque de lo contrario, vamos a llevar la basura al parque central y haber qué hace el Alcalde”, advirtió. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello