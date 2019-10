Protestan Campesinos Contra CFE por Pésimo Servicio y Altas Tarifas

*Toman Oficinas de la Paraestatal en Mapastepec

Tapachula, Chiapas; 14 de Octubre.- Cientos de campesinos de la zona alta del municipio de Mapastepec, en la parte media de la Costa de Chiapas, protestaron este lunes en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por pésimo servicio, cobros injustificados y altas tarifas.

Durante su protesta, que inició desde las primeras horas del día, tomaron las instalaciones de la paraestatal, ubicadas en la cabecera municipal.

Uno de sus principales reclamos fue que los recibos han llegado oportunamente, con tarifas al doble de lo que estaban pagando, pero tienen casi un mes que con cuentan con el servicio.

Los inconformes, encabezados por los presidentes del Comisariado Ejidal de las comunidades “3 de Mayo” y “Santa Rita” de ese municipio, dieron a conocer que desde el mes pasado, se encuentran sin el suministro eléctrico

Esto porque, supuestamente, las torrenciales lluvias que han azotado a la región en los últimos dos meses provocaron afectaciones en unos tramos de la red que conduce a esa región.

Desde entonces han acudido, una y otra vez, a solicitar a esas oficinas que manden las cuadrillas necesarias para restablecer el fluido, pero no hay respuestas positivas.

Cansados de todo ello, a falta de mesas de trabajo y por el desinterés de los funcionarios de la CFE en la región, optaron por dejar sus actividades del campo y tomar las instalaciones, como una medida desesperada de que sus reclamos sean escuchados en las oficinas centrales de la CFE.

Horas más tarde, empleados de esa dependencia federal, informaron que no habían atendido ese reclamo del mes pasado, porque no cuentan con material y que lo habían solicitado a la Ciudad de México, pero no ha llegado.

Se comprometieron, una vez más, a agilizar la llegada del material que se requiere y restablecer el servicio para las próximas horas.

Con ello, los campesinos decidieron dar una tregua y suspender temporalmente su protesta, aunque advirtieron que, de no cumplir, radicalizarán su postura, incluyendo el bloqueo de la Carretera Costera.

En el acto, los directivos de la Comisión se comprometieron a verificar los casos de los cobros injustificados y altas tarifas, ya que algunos humildes usuarios, cuyas casas tienen apenas tres focos, les llegó recibos por varios miles de Pesos, según, “por ajustes”. EL ORBE / Carlos Ochoa Balboa/Corresponsal.