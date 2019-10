Llama REC Erradicar la Violencia de Genero

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Concertación entre Sectores Público, Social y Privado por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y Niñas en Chiapas, donde aseguró que desde el centro de la administración estatal se reconocen los derechos de las mujeres y niñas, sin simulaciones y con la convicción de que es la única forma de construir una sociedad de avanzada y próspera.

En este encuentro que reunió a representantes de los sectores académico, social, empresarial, medios de comunicación, así como de los tres poderes del Estado y tres órdenes de gobierno, el mandatario enfatizó que no es momento de perder el tiempo, y en unidad, con intercambio de información y conocimientos, se debe trabajar de manera urgente para que nadie atente contra las niñas y las mujeres, y no sean víctimas de ningún tipo de violencia.

“Hagamos la tarea. Estamos conscientes de que el reto no es sencillo, tras una cultura que acostumbró a la sociedad a caminar por un solo lado, sin embargo, cuando hay voluntad no hay desafío que nos pueda detener. No vamos a desistir, vivimos tiempos de políticas públicas directas y de cara a la gente, tenemos personas aliadas a nivel nacional, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no debemos desaprovechar esta oportunidad de sacar adelante políticas de género”, apuntó.

Al hacer uso de la palabra, la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, señaló que esta concertación forma parte del Programa Emergente por la Vida y Seguridad de las Mujeres en el Estado, puesto en marcha por el Gobierno del Estado, en el entendido de que este desafío no sólo atañe a las autoridades sino que es de suma importancia unir fuerzas con los distintos sectores para erradicar este flagelo y actuar a fondo en estrategias encaminadas a la inclusión y dignificación de mujeres y niñas.

En nombre de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado, la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Janette Ovando Reazola, celebró la determinación para enfrentar esta problemática y manifestó la disposición de acompañar decididamente las acciones emprendidas en este tema. Se sumó a este esfuerzo el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, quien dijo que fortalecer la perspectiva de género es una demanda ciudadana para la conformación de una sociedad moderna.

Por su parte, la representante de la Asociación Civil Lunas Yanchen, Silvia Santis Méndez, expresó que se requiere el reconocimiento de la grandeza de las mujeres en todas las comunidades indígenas, a través de una lógica de colaboración de todas y todos; asimismo, la empresaria, Beatriz Elena Figueroa Córdoba; la editora del periódico Cuarto Poder, Mary Jose Díaz Flores, y la directora general del Cobach, Nancy Hernández Reyes, coincidieron en la importancia de implementar estrategias desde todos los sectores para prevenir y erradicar este flagelo.

En este ejercicio, que busca incidir en la reducción de la violencia de género mediante el diseño, fortalecimiento e impulso de acciones integrales inmediatas en zonas prioritarias del estado de Chiapas, estuvieron presentes integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, rectores de universidades, directoras y directores de instituciones de nivel medio superior, representantes de cámaras empresariales y de medios de comunicación impresos y electrónicos, así como alcaldesas y alcaldes de los municipios con Alerta de Violencia de Género. Comunicado de Prens<a