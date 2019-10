El Saldo de la Balacera Para Liberar al “Chapito”: 8 Muertos, 16 Heridos y 51 Reos Prófugos: Sedena

* EL SECERATRIO DE LA DEFENSA NACIONAL, LUIS CRECENCIO SANDOVAL, INFORMÓ QUE DURANTE LOS ENFRENTAMIENTOS HUBO HASTA OCHO PERSONAS MUERTAS, CINCO DE ELLOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DELICTIVOS, ASÍ COMO 16 HERIDOS, CINCO OFICIALES DE LA GUARDIA NACIONAL.

Culiacán, Sinaloa.- El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González dio a conocer que durante las balaceras de este jueves hubo hasta ocho personas muertas, cinco de ellos, miembros de los grupos delictivos, así como 16 heridos, cinco de ellos oficiales de la Guardia Nacional.

Resaltó que la medida de retirar del operativo al personal que no calculó la reacción, en la que grupos armados dispararon contra el cuartel de la Novena Zona Militar, una zona habitacional militar y retuvieron a un oficial y cuatro elementos de tropa fue para salvaguardar a la población que se vio inmersa en una serie de ataques en la parte noroeste de Culiacán.

Operativo Fallido.

En el fallido operativo para ejecutar una orden de aprehensión, con fines de extradición de Ovidio Guzmán López, no hubo negociaciones de ningún tipo, lo que sucedió es que se cayó en la improvisación y se actuó de manera precipitada, sin notificar previamente al Gabinete Federal de Seguridad, dijeron hoy autoridades federales y locales en conferencia de prensa.

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que no hay pactos con los grupos delictivos, puesto que Guzmán López nunca estuvo detenido, se ordenó retirarse al personal militar y de la Guardia Nacional que participó en la acción, esto, al suscitarse una cadena de hechos violentos.

Precisó que el error operativo no calculó el tiempo en obtener una orden de cateo, por lo que el personal que intervino fue rodeado por una fuerza superior que los atacó e ingresaron a un domicilio en la zona de Tres Ríos, donde retuvieron a cuatro personas, una de ellas era Ovidio Guzmán López, pero se tuvo que abortar el operativo.

La mañana de este viernes, el gabinete de Seguridad Federal sesionó para analizar la situación que se vivió con bloqueos, quema de vehículos, disparos contra helicópteros, tomas de casetas y la evasión de 51 internos del penal de Culiacán.

Calles Solas, Vehículos Destruidos y Cuerpos Abandonados,

así Amaneció Culiacán

La capital del estado amaneció cubierta por un velo de miedo y zozobra; sin servicio de transporte urbano; negocios, oficinas públicas y privadas, sucursales bancarias y grandes almacenes cerrados y aún con vestigios en sus calles y avenidas; vehículos destruidos por el fuego y cuerpos tirados en banquetas.

Una sensación de inseguridad priva entre la población por la jornada de violencia del jueves pasado por la tarde, con bloqueos, enfrentamiento, quema de vehículos, derivado de un intento frustrado por capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo» Guzmán.

Un silencio profundo se percibe en sus calles, el número de vehículos en circulación es mínimo, por la cancelación de clases en todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles y de las actividades administrativas del Gobierno del Estado.

En las calles, por primera vez en muchos años, no se observó las lujosas camionetas con vidrios polarizados, ni jóvenes circulando en cuatrimotos

Por primera vez en la historia de esta ciudad, adaptada a una violencia que data de hace más de seis décadas por la pugna por el control de los cultivos ilícitos y su comercialización. Los habitantes asumieron prácticamente un toque de queda, se resguardan en sus hogares.

La mayoría de centros comerciales, sucursales bancarias, restaurantes, oficinas públicas y privadas y algunos expendios de gasolina, cerraron sus cortinas sin ningún aviso ante el temor de que la violencia volviera aparecer en las calles de Culiacán.

A media mañana personal de Tránsito, con grúas y plataformas, iniciaron el retiro de decena de vehículos de todos tamaños y servicios que fueron colocados como barricadas e incendiados por grupos armados que se enfrentaron a los cuerpos de la policía y el ejército.

Sobre la avenida Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Tres Ríos, muy cerca de donde un convoy del ejército y la Guardia Nacional entró a una vivienda y retuvo al hijo de Joaquín Guzmán Loera, aún se encuentran cuerpos tirados.

En esa zona, acordonada por el ejército, la Marina y la Policía Estatal Preventiva, se aprecia que junto a un vehículo, casi en la entrada de un negocio de lavado de autos, se encuentran tiradas dos personas muertas del sexo masculino.

Cien metros adelante, en el mismo carril de sur a norte, se puede observar a otra persona del sexo masculino que porta un chaleco y muy cerca de él se encuentra un arma automática.

En la reunión del Gabinete de Seguridad Federal, que presidió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño se dio a conocer que se inició la limpieza de las calles, donde quedaron vehículos destruidos y se reparan los daños a la carpeta asfáltica.

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado explicó que se había solicitado a los concesionarios del transporte urbano regularizar sus corridas, dado que la seguridad había retornado a las calles.

AMLO Avaló Liberación de Ovidio Guzmán

Para Recuperar la Paz en Culiacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de haber continuado con el operativo para detener al capo Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a costa de lo que fuera, no habría tranquilidad en Culiacán, en Sinaloa y México.

“Ahora no tengo informes, pero estoy seguro de que ya Culiacán está normalizado. Si se hubiese dado la orden de mantener a costa de lo que fuera el operativo, estoy seguro que no estaríamos ahora en paz con la tranquilidad que ya está en Mazatlán, en Sinaloa y que ya estamos en todo México.

“Tuve que respaldar la decisión que tomó el gabinete de seguridad, me informaron que iban a detener a un presunto delincuente famoso. Los rodearon y se puso muy difícil la situación ya estaba en riesgo la población”.

Reiteró que su administración no va a poner en riesgo a la población, pues no puede ser que la captura de un presunto delincuente valga más que la vida de las personas.

“Respalde la decisión de que no se dieran enfrentamientos, no a la masacre porque no queremos la violencia, queremos la paz y la tranquilidad”, dijo. Sun