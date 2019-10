Africanos Suspenden Manifestaciones Ante Nueva Promesa de Ser Atendidos

*ACLARAN QUE SU INTENCIÓN ES IRSE A LOS ESTADOS DEL CENTRO Y NORTE DEL PAÍS, PORQUE EN CHIAPAS NO HAY EMPLEOS PARA ELLOS.

* ESPERAN QUE ESTE LUNES INICIE EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DEL INM, EL CUAL LLEVARÁ ALREDEDOR DE 20 DÍAS.

Tapachula, Chiapas; 19 de Octubre.- El Concejo de Migrantes Africanos en Tapachula anunció este sábado que han decidido suspender sus manifestaciones de protesta, como las que llevaron a cabo en los últimos dos meses porque el Gobierno Federal los mantiene varados en la ciudad.

La postura, según el pastor “Pablo”, líder moral de alrededor de mil migrantes extracontinentales que se encuentran en campamento en la explanada exterior de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, al norte de la ciudad, es una tregua ante una nueva promesa de ser atendidos.

Se supone que a partir de este lunes, comienza para ellos el proceso de regularización por parte del Instituto Nacional de Migración.

Se cree que todo el proceso requerirá de alrededor de 20 días, en los que presentarán sus documentos y solicitudes para ser beneficiados con alguna de las opciones que el Gobierno Federal les está ofreciendo.

Aunque todavía no están definidas cuáles, reconoció que ven imposible que se les extienda el oficio de salida que solicitaron y que los ha mantenido en espera durante todo el año.

Ese documento les permitiría recorrer todo el territorio nacional sin ser detenidos, en un lapso no mayor de 20 días, para poder llegar a los Estados Unidos.

Estiman que las opciones que les ofertarán serán de quedarse legalmente en territorio nacional, bajo diversas clasificaciones migratorias, incluso la residencia permanente.

Con la decisión que tome cada uno de ellos, consideró que emigrarán al centro y Estados del norte del país. De antemano descartó que Chiapas sea una opción para quedarse, “porque no hay empleo”.

Ante esta disposición del Gobierno Federal, agradeció a las autoridades el haber escuchado sus súplicas de ser atendidos.

Aprovechó, a nombre de ese gremio, para pedir perdón a los tapachultecos, por las protestas en las que participaron durante todos estos meses, desde marchas, plantones, enfrentamientos con militares y policías, mítines, entre otros.

Recalcó que fueron actos de desesperación porque no tenían qué comer y vivían a la intemperie, además de que pasaban los meses y no eran escuchados.

En las decisiones que tomará cada uno de ellos en las próximas horas para saber cuál será su futuro en México, incluyó los beneficios de Acnur y la Comar.

Este fin de semana, el campamento de migrantes africanos se mantuvo en tranquilidad. La mayoría de ellos aprovechó el tiempo para ordenar sus documentos personales, lavar su ropa en el río y para prepararse para lo que venga.

Los militares de la Guardia Nacional y los elementos de la Policía Federal que resguardan esa Estación Migratoria, también se relajaron, tanto, que varios de ellos fueron requeridos para participar en otras actividades en la ciudad y en municipios aledaños. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello