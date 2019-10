Todos Contra el Cáncer de Mama: REC

Durante la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció a quienes enfrentan esta enfermedad y reiteró que se debe practicar una política humana y comprometida para atender lo más urgente que es la salud del pueblo chiapaneco, sin escatimar esfuerzos y poniendo a disposición todos los instrumentos necesarios para protegerla.

Tras la toma de la foto oficial del cordón rosa conmemorativo a este día, el mandatario estatal, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, mencionó que la autoexploración es indispensable para prevenir este padecimiento, por lo que invitó tanto a mujeres como a hombres a prestar atención de los cambios en su cuerpo y acudir a las clínicas y hospitales a revisiones constantemente.

Luego de compartir que su madre también sobrevivió al cáncer de mama, aseguró que se trabaja arduamente para conseguir equipo de mastografía que no provoque tanto dolor. “No importa lo que cuesten, lo importante es atenderles humanamente y con gran calidad. A las personas que sufren este padecimiento, les digo que no están solas, tienen a un gobernador y al personal de salud comprometidos con su cuidado y bienestar”.

A su vez, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dijo que cuando llegaron al Gobierno no funcionaba ni un solo mastógrafo, sin embargo, se han destinado los recursos necesarios para rehabilitarlos en todas las Clínicas de la Mujer de la entidad, lo que ha permitido avanzar en la detección oportuna del cáncer de mama, ya que ahora reciben sus resultados de análisis en máximo cinco días, cuando antes eran recibidos en dos o tres meses.

Al dar su testimonio, la sobreviviente de cáncer de mama, María Dolores Ventura Ruíz, reconoció los servicios que le han sido otorgados en el Hospital “Dr. Gilberto Gómez Maza”, al tiempo de expresar que esta enfermedad puede evitarse o disminuir su gravedad si es detectada a tiempo: “Hoy agradezco el poder estar aquí y compartir mi historia, enseñarles mi cicatriz, que puede salvar vidas. No es un juego, tanto hombres como mujeres deben revisarse y no dejarlo a la deriva. Tóquense para que no les toque”.

Por su parte, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, destacó la responsabilidad de los Ayuntamientos en la prevención de enfermedades, al tiempo de subrayar la amplia coordinación con el Sector Salud, a través de la cual se ha mejorado el servicio y equipamiento en las Clínicas de la Mujer, donde se ha puesto en marcha este mes de Octubre, una campaña relacionada a la disminución del cáncer de mama.

En este marco, Escandón Cadenas también dio banderazo a las unidades que abastecerán insumos de atención odontológica para el reforzamiento del Programa de Salud Bucal, en lo cual se invierten 40 millones de Pesos garantizando a los consultorios dentales de las 10 Jurisdicciones Sanitarias, insumos médicos y odontológicos, instrumental y mantenimiento a los equipos, entre otros servicios.

Asistieron: el director del DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro; la directora del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública; Deliamaria González Flandez; el director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, Alberto Cundapí Núñez; el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Hermilo Domínguez Zárate; la directora General del Centro Regional de Alta Especialidad, Concepción Domínguez González; y el encargado de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, Roberto Sánchez Moscoso. Comunicado de Prensa