Del 15 al 18 de Noviembre inicia EL BUEN FIN

Ciudad de México; 21 de Octubre.- Como cada fin de año, se acerca la época más especial y el momento ideal para empezar a planear las compras necesarias para esos días que estaremos en familia y disfrutando de las festividades. Por eso, los comercios de México se preparan desde ya para el Buen Fin 2019, cuatro días seguidos llenos de ofertas en todas las categorías de compras, para ahorrar en grande justo a tiempo para el fin de año.

Pero ¿cuándo empieza el Buen Fin? Del 15 al 18 de Noviembre son las fechas elegidas para que todos los compradores se preparen y lleven las ofertas Buen Fin más convenientes para el bolsillo y sus necesidades de compra.

Durante los días del Buen Fin los descuentos estarán por todas partes, lo cual puede ser un poco abrumador. La clave para aprovechar las promociones Buen Fin está en hacer un poco de planeación.

Conviene, por ejemplo, conocer cuáles son las tiendas participantes y visitar sus sitios web para conocer en tiempo real los descuentos y explorar las categorías en cuáles enfocarse durante los cuatro días. Tiendas en línea por departamentos adoptarán menús especiales como Best Buy Buen Fin, Sams Buen Fin y Linio Buen Fin, para agrupar dentro de una sola web todas sus ofertas.

De igual manera, otros grandes del comercio electrónico tendrán secciones especiales, tal como Amazon Buen Fin, Walmart Buen Fin o Elektra Buen Fin para atraer a sus clientes.

Otra táctica es pensar en los productos que se quieren comprar con descuentos. En el Buen Fin México hay muchos comercios que ofrecerán los mismos productos, por lo cual tenerlos vistos y monitorear su precio puede resultar de gran utilidad, sobre todo en las tiendas online. Por ejemplo, conviene ir buscando ya los artículos como Nintendo Switch Buen Fin, celulares Buen Fin, o colchones Buen Fin, que son los más apetecidos por los compradores.

Pero no solo los objetos materiales harán parte de las geniales ofertas Buen Fin. Experiencias como viajes también estarán a la orden del día. Volaris, Interjet, Aeromexico y Viva Aerobus son solo algunas de las aerolíneas, portales y agencias disponibles para compras anticipadas de boletos y reservaciones.

Así que, a la pregunta, ¿qué puedo comprar en el Buen Fin?, la respuesta: ¡De todo! El Buen Fin México se consolida año tras año como la mejor opción para compras con descuento, justo a tiempo para las fiestas de despedida de año.

La fecha del Buen Fin ya está decidida, del 15 al 18 de Noviembre todo México podrá disfrutar de todas las promociones y los precios bajos. Encuentra las ofertas más actualizadas sólo en El Universal Descuentos ¡cupones que no encontrarás en ningún otro sitio! Sun