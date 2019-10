En Paro Indefinido los Recolectores de Basura

*NO SON 40, SINO 30 LOS CAMIONES RENTADOS; EN CAMBIO, LOS TRABAJADORES GANAN 4 MIL PESOS AL MES Y NO CUENTAN CON LAS PRESTACIONES QUE POR LEY LES CORRESPONDE. GANAN MÁS LOS MIGRANTES. *UN FRACASO LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CIUDAD.

Tapachula, Chiapas; 20 de Octubre.- Un grupo de choferes de los camiones que renta el Ayuntamiento local para la recolección de la basura, paralizaron sus actividades en la mañana de este lunes para protestar porque les deben sus compensaciones desde hace tres meses.

Para ello, estacionaron los camiones en las inmediaciones de alcaldía municipal, justo antes de se llevara a cabo el homenaje al Lábaro Patrio.

José González, en voz de sus compañeros, dijo en entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE que se vieron en la necesidad de manifestarse de esa manera porque no les han pagado las compensaciones de su salario que habían convenido en los contratos.

Están laborando, dijo, alrededor de 12 horas diarias y que los han tenido de un lado a otro, pero nadie les resuelve nada.

Además, ellos se tienen que hacer responsables de cualquier cosa que les pasa a las unidades; es decir, si tienen un rayón lo tienen que pagar porque no tienen respaldo de nadie.

Reconocieron que la superficie del rancho donde se guardan las 30 unidades rentadas, está en muy malas condiciones, y por ello un camión ya está descompuesto.

En su relato ante este medio de comunicación, revelaron que tampoco cuentan con seguro médico; que su sueldo es de 4 mi cien Pesos mensuales, y que carecen de muchas prestaciones que marca la ley. Incluso, ni siquiera aparecen en las nóminas, ganan más los migrantes, sostuvo.

Poco después se presentó un funcionario municipal en representación de la aún secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Yolanda Correa González, a suplicar que los choferes suspendieran su protesta en pleno parque central.

A cambio, se comprometió que sus pagos y otras demandas pendientes serían atendidas en las próximas horas.

De esa manera, los camiones fueron movidos de ese lugar y trasladados hacia la explanada exterior del Edificio Consular (Palacio de los Zopilotes), en donde quedaron resguardados en tanto se soluciona esa problemática.

Con las declaraciones de los choferes quedan claro varias cosas. Primero, que son solamente 30 camiones y no 40 como se había dicho inicialmente.

Segundo, que hay una diferencia abismal entre lo que gana la empresa “X” favorecida con ese contrato de casi cinco millones de Pesos mensuales, y los cuatro mil Pesos que paga el Ayuntamiento a los choferes.

También queda claro que hay impunidad, porque esos empleados, catalogados en riesgo laboral, no cuentan con servicio médico y otras prestaciones que deberían vigilar las autoridades que se cumplan.

En la víspera, Yolanda Correa fue cuestionada por haber participado en la Asamblea Distrital de Morena en esta ciudad, en horas de trabajo y sin atender problemas como éste y de la recolección de la basura en la ciudad, que ha sido un fracaso.

Mientras acudía al llamado de su supuesto partido, Morena, cientos de comerciantes de los mercados “Sebastián Escobar” y “San Juan”, advirtieron que irán a tirar la basura afuera de la Presidencia Municipal, por las toneladas de residuos acumulados en esos centros de abasto.

Loa yerros en la recolección de la basura y el fracaso de esa estrategia impulsada por el aún alcalde, Oscar Gurría Penagos, y compañía, se puede apreciar en cada esquina de la ciudad.

Con la complacencia de los Regidores, los tapachultecos -a la fuerza- han pagado con sus impuestos más de 12 millones de Pesos en los últimos tres meses por la recolección de la basura, pero las cosas están peor que cuando no se pagaba nada, o sea, el año pasado.

La complacencia de los Diputados locales y federales de todas las irregularidades que pasan en Tapachula, es una muestra de impunidad.

Hasta el cierre de la presente, se desconoce si les pagaron a los choferes y si se restableció el servicio de recolección de basura. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello