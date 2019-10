Alcaldes del País Protestan en Palacio Nacional Exigiendo a López Obrador Apoyo a Municipios

*SE INCONFORMAN POR LOS RECORTES PRESUPUESTALES EN INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD, EL PRESIDENTE SE NEGÓ A RECIBIRLOS. *LOS MANIFESTANTES FUERON DISPERSADOS POR LA POLICÍA CON GASAES LAGRIMÓGENOS.

Ciudad de México; 22 de Octubre.- Alcaldes de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) protestaron afuera de Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador mayores recursos para infraestructura y seguridad pública.

Los manifestantes bloquearon el circuito de la Plaza de la Constitución, por lo que la circulación al paso vehicular estuvo cerrada.

Juan Hugo de la Rosa (PRD), alcalde de Netzahualcóyotl, dijo que por meses han negociado con Atención Ciudadana, pero sus demandas no fueron atendidas, y en el presente año no hubo recursos para la infraestructura social de los municipios.

Acompañados por el Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Fernando Herrera, vocero panista, los Alcaldes exigieron una audiencia con el presidente López Obrador.

Luego, habitantes de Tultitlán hicieron tronar sus tradicionales cohetones para llamar la atención, lo que provocó la movilización de personal de la Policía Militar tanto al interior como en el exterior de Palacio Nacional, incluso fue cerrado el acceso de Puerta Mariana.

Ello, ante el intento de los Alcaldes panistas, priistas y perredistas por tratar de ingresar al histórico inmueble, y al no poder hacerlo, golpearon con la mano la Puerta Mariana.

Minutos antes de que el Ejecutivo federal finalizara su conferencia de prensa, los cohetes se escuchaban con fuerza que incluso se pudo escuchar en las transmisiones que se hacían por televisión y redes sociales.

“A la gente que nos está escuchando, son cohetes, eh”, comentó entre risas, para inmediatamente despedirse y retirarse el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Debido a que no fueron recibidos por López Obrador, los alcaldes y acompañantes se dirigen a la Cámara de Diputados.

Dispersan a Alcaldes con gas Lacrimógeno en Palacio Nacional.

Luego de que Alcaldes del PAN, PRD y PRI trataron de ingresar de manera violenta a Palacio Nacional se roció gas lacrimógeno con el objeto de dispersarlos y evitar un accidente por las obras que se realizan al inmueble, aseguró el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez.

«El alcalde de Huixquilucan (Enrique Vargas PAN) que estaba muy enjundioso, empujaba hacia los lados y enfrente y eso generaba una situación de inseguridad para todos, si se detonó un dispositivo de gas, pero no se roció a nadie se espació en el ambiente».

El vocero de la Presidencia señaló que los Alcaldes irrumpieron de manera violenta, empujaron al personal que resguarda al edificio, y no guardaron las formas como autoridades que son.

«Sus demandas son legítimas de pedir una audiencia, pedir ser escuchados se les canalizó, pero lo que no hay lugar de querer abrir la puerta a la fuerza», dijo.

Recordó que Palacio Nacional están en rehabilitación y hay un andamio muy endeble tanto de madera «triplay» como una estructura metálica y con la multitud que se concentró ponía en riesgo la vida de los Alcaldes los policías y se hizo una contención.

Los Alcaldes se manifestaron por la mañana para exigir una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a los recortes presupuestales en infraestructura y seguridad pública.

Ramírez Cuevas dijo que se les solicitó que lo vieran con la Cámara de Diputados o con la Secretaría de Gobernación para tomar sus peticiones y demandas.

«Vino personal de Gobernación para canalizarlos con la Subsecretaría de Gobernación, pero no aceptaron, ni aceptaron moverse a la Cámara de Diputados, y por el contrario irrumpieron hacia la Puerta Mariana donde empujaron a personal de la Policía Militar», acusó. Sun