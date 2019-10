En Unidad Vamos a Conservar la Selva Lacandona: Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas se reunió con representantes de la comunidad lacandona, donde destacó la importancia de mantenerse en unidad para proteger la Selva Lacandona y abonar al progreso, al tiempo de reconocer la labor que desempeñan en el cuidado de esta riqueza natural que beneficia no solo al Estado, sino al país y al mundo, ya que concentra fauna, flora, agua y oxígeno que purifica el ambiente.

“Aquí converge el corazón del mundo maya, y así como lo hicieron nuestros sabios ancestros, es nuestro deber conservar la imponente Selva Lacandona. Las y los comuneros que ahí tienen sus orígenes cuentan con nuestro apoyo en estas tareas para las que necesitamos mantenernos en unidad, porque solamente de forma fraterna vamos a lograr un verdadero desarrollo sustentable y sostenible”, apuntó.

Por ello, el titular del Ejecutivo Estatal, acompañado del secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, reiteró su respaldo en las acciones para proteger la Selva Lacandona, ya que, dijo, es una obligación contribuir en su cuidado no solamente para las actuales generaciones, sino preservar este legado natural para las venideras.

Escandón Cadenas y los representantes lacandones coincidieron en la necesidad de procurar una agricultura, ganadería y un manejo forestal más saludables, con el objetivo de revertir los fenómenos relacionados con la pérdida de bosques y selvas; asimismo, el Gobernador expresó que se continuará con el programa Pago por Servicios Ambientales que coadyuva en la reducción de emisión de gases efecto invernadero y fortalece el desarrollo ambiental y social en dicha región.

A su vez, el subcomisario de Lacanjá Chansayab, Chan Kin Ink, manifestó el compromiso de los 225 lacandones de las comunidades Nahá, Metzabok, Ojo de Agua Chankín y de los barrios Crucero Bonampak, Vergel y San Javier, de cuidar la Selva Lacandona y no permitir depredadores ni que se registren incendios, invasiones y devastación de árboles: “Estamos conscientes de nuestra misión de preservar este importante recurso natural”. Comunicado de Prensa