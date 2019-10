Campesinos de 25 Comunidades de la Zona Media Alta Exigen Rehabilitación de Caminos

Tapachula, Chiapas; 24 de Octubre.- Por años, habitantes de comunidades de la zona media alta de Tapachula han sufrido del abandono de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, por lo que cada temporada de lluvias corren el riesgo de quedarse incomunicadas debido al pésimo estado de sus caminos de acceso, por lo que una vez más comuneros exigieron la atención de sus demandas.

Ante esta situación, representantes de 25 comunidades cafetaleras exigieron al Ayuntamiento Municipal la rehabilitación de sus caminos sacacosechas, los cuales se encuentran destruidos e intransitables, dificultándoles el traslado de sus productos y de enfermos.

En representación de los comuneros, Jorge Velázquez Marcelín, dio a conocer que, hasta la fecha no habido atención de las autoridades municipales para la atención de los caminos, por lo que es urgente que se inicie con la rehabilitación de las vías de acceso ante el rezago en que se encuentran las comunidades

Debido a las fuertes lluvias que se han registrado, las comunidades se encuentran en peligro de quedar incomunicadas, de ahí la urgencia de los representantes de las mismas, en que las autoridades realicen un trabajo integral, cuya rehabilitación consista en la pavimentación de los caminos y no solo con revestimiento con balastre como se ha realizado siempre, cuyo trabajo no sirve de nada.

Aunque han recibido algunas atenciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pero no ha sido suficiente, por lo que buscan que el Ayuntamiento pueda cumplir con su responsabilidad, ya que hasta este momento no ha destinado ningún proyecto para la zona media alta, afirmó.

Entre las comunidades que exigen la rehabilitación de sus caminos se encuentran Ejido Toquián Chiquito, Providencia, Mario Sauza, Las Cruces, Cantón San Luis, San José Reforma, Altamira, Congregación El Edén, Simón Bolívar, Tiro Seguro, Fracción Mexiquito, Canto Veracruz, Fracción El Guineo, entre otras. EL ORBE/ Marvin Bautista