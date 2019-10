Crece Incidencia de Cáncer en Mujeres y Niños en Tapachula.

* Falta de Recursos Dificulta su Tratamiento.

Tapachula, Chiapas; 27 de Octubre.- En México, el cáncer es la tercera causa de muerte y que 14 de cada 100 muertes son a razón de este padecimiento, a pesar de que es una enfermedad prevenible, asociada a hábitos y un estilo de vida poco saludable como el tabaquismo, el consumo de alcohol, e incluso, el sedentarismo.

También datos mencionan que el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, ya que anualmente fallecen 8.2 millones de personas, además de que cada año se suman 14 millones de casos nuevos. De no aplicar métodos preventivos, la Organización Mundial de la Salud calcula que en los próximos 20 años, el cáncer se incrementará en un 70 por ciento.

En Tapachula, la Fundación «El Árbol de la Vida», mantiene una relación directa con los enfermos de cáncer que llegan al Hospital General de esta ciudad, y en la mayoría de los casos tanto los enfermos como familiares, son de escasos recursos económicos, situación que hace doblemente difícil su tratamiento.

La Fundadora de “El Árbol de la Vida”, Kelly Pérez, estimó que el mayor compromiso de las instituciones de salud como de las Fundaciones, no es sólo atender cada caso, sino lograr la conciencia entre la población, sobre las implicaciones que se tienen si no cuidan sus hábitos de alimentación.

En estos días, señaló, en el Hospital General de Tapachula hay cerca de 80 personas en tratamiento por este padecimiento, muchos de ellos son niños de 5 a 9 años de edad, y mujeres mayores de 50 años, por lo que es lamentable el grado de afectación que el cáncer genera en el núcleo familiar.

La mayoría de las personas con esta enfermedad no cuenta con los recursos básicos para sostener el costo de los medicamentos de este padecimiento durante su tratamiento, por ello “El Árbol de la Vida” gestiona con personas generosas y empresas, el recurso para ello.

Es importante que la generación actual debe estar mayormente informada, que deba tomar consciencia sobre los alcances y consecuencias originadas por esta enfermedad que cada año enluta a millones de familias, sostuvo. EL ORBE/ Marvin Bautista.