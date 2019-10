Caos en México por Paro del Autotransporte

*CONCESARIOS PROTESTAN POR LOS ALTOS NIVELES DE INSEGURIDAD EN LAS CARRETERAS FEDERALES Y LAS ALTAS TARIFAS DE LA GASOLINA. *TAMBIEN EXIGEN CASTIGO PARA POLICIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES QUE SE DEDICAN A EXTORSIONARLOS.

Tapachula, Chiapas; 29 de Octubre.- Decenas de miles de unidades del transporte de carga y pasaje afiliados a la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (Amotac), paralizaron este martes sus actividades y ocasionaron caos vial en varias regiones del país.

Desde las primeras horas del día, los choferes de las unidades se fueron formando en larguísimas filas en carreteras, autopistas, casetas de peaje y accesos de importantes ciudades.

Exigían que funcionarios del Gobierno Federal establecieran una mesa de trabajo con ellos para atender un pliego petitorio que, dijeron, presentaron desde hace meses sin obtener repuestas positivas

En la Ciudad de México, la movilización causó severos estragos entre millones de capitalinos, luego de que se cerraron al menos cinco accesos e infinidad de calles.

Por ejemplo, quedaron bloqueadas las casetas México-Toluca, Periférico Manuel Ávila Camacho, Indios Verdes, Carretera México-Puebla y la México-Cuernavaca, según confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX).

Mientras que en los Estados también se reportaron situaciones similares en gran parte del día. Hasta la tarde, cuando en su gran mayoría volvió a sus actividades.

Se cree que en los bloqueos pudieron haber participado más de 200 mil unidades de los poco más de 35 mil socios afiliados a esa organización y simpatizantes.

Víctor Galeana Ruelas, delegado regional de esa organización en el Soconusco, dijo en entrevista para EL ORBE, que en sus demandas sobresale el tema de los altos niveles de inseguridad en las carreteras del país, que afecta diariamente a millones de usuarios y transportistas.

Exigen, además, que se deje fuera de circulación a los dobles remolques, por el peligro que representan en las carreteras y calles de los lugares en donde circulan, y porque es un monopolio que rápidamente se ha apoderado del transporte de carga en territorio nacional.

De igual forma, que se pongan en marcha los mecanismos que sean necesarios para frenar las altas tarifas de los servicios auxiliares, conocidos popularmente como ‘grúas’.

Disminuir los precios de las gasolinas; que se investigue y se castiguen los supuestos abusos de la Policía Federal, Estatal y Municipal, y que la Norma Oficial NOM-012-SCT se aplique de manera imparcial y no solo al pequeño sector del transporte.

Así también, que se lleve a cabo el reemplacamiento de vehículos de carga. pasaje y turismo; que se atienda el desabasto de licencias para operadores, entre otros.

Entrevistado en el Libramiento de Tapachula, en donde se llevó la manifestación en su representación regional, recalcó que la inseguridad en las carreteras en el país es tan grande, que al menos tres choferes mueren diariamente a manos de la delincuencia organizada durante asaltos.

En el caso de Chiapas, indicó que los mayores problemas de asaltos armados están ocurriendo en la Sierra, donde las unidades de carga y pasaje tiene que reducir totalmente la velocidad a consecuencia de tantos topes en la carretera, lo que es aprovechado por los asaltantes.

El pánico y la zozobra que ha provocado la impunidad con la que están operando esos grupos delictivos, según informó, ha reducidor alrededor del 70 por ciento del turismo en esas regiones afectadas de Chiapas.

Calculó que, en lo que va del año, ha aumentado un 40 por ciento los asaltos armados en las carreteras de la entidad.

“Te sacan de la ruta para despojar las pertinencias de los pasajeros y de los choferes. Pedimos ayuda a la Policía Federal, pero no hay respuestas positivas”, indicó.

Luego dijo que es una ironía que las carreteras que más cobran peaje, son las más destruidas del país y que, las de Chiapas, no son la excepción.

La Carretera Costera, precisó, aún cuando no se cobra por transitar por ella, las reparaciones tienen mucho tiempo que se están haciendo, pero son tan lentas que nunca las terminan.

Tiene muchos años que los chiapanecos aspiramos a tener una Carretera Costera digna, pero aún no lo logramos, puntualizó. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello