Migrantes Indocumentados Acaparan Feria del Empleo 2019 en Tapachula

*Desplazan a Jóvenes Chiapanecos.

Tapachula, Chiapas; 29 de Octubre.- Cientos de migrantes indocumentados de diversas nacionalidades abarrotaron este martes las instalaciones del Country Club de Tapachula, para participar en la Feria del Empleo 2019, organizada por las tres instancias de Gobierno.

Con ello, jóvenes chiapanecos veían cómo se iban las posibilidades de ser contratadas por alguna de las 72 empresas que supuestamente participaron.

El acto estuvo encabezado por el aún alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, luego de regresar de San Cristóbal de Las Casas, en donde estuvo algunos días por la boda de una de las hijas de su esposa, Laura García.

En el evento, Francisco Calderón Silva, director de Vinculación e Información Ocupacional de la Secretaría de Economía en la entidad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE que, en todas las ferias de empleo en la entidad, hay espacios disponibles para migrantes y para grupos vulnerables.

Desde su punto de vista, con ello no se está desplazando laboralmente a los jóvenes chiapanecos, “porque hay suficientes vacantes para todos”.

En el caso de Tapachula, participan 156 dependencias y se ofertan más de mil plazas, incluyendo los espacios para migrantes, sostuvo.

Así también, que es el mismo formato que se está utilizando para todas las unidades regionales y en municipios donde hay un convenio de colaboración laboral, aunque no precisó si en el resto del Estado también están recibiendo a migrantes o sólo para los siete municipios de la frontera sur.

Por su parte, Michael Sánchez, un joven migrante originario de Cuba, dijo que acudió a esas instalaciones para solicitar empleo formal en territorio mexicano, aunque comentó que les estaban pidiendo muchos requisitos, como si se trataran mexicanos.

“Tienen que entender que somos migrantes y que necesitamos que nos apoyen con el trabajo”, comentó a este rotativo al recordar que tiene seis meses en Tapachula y no ha podido conseguir un trabajo formal.

Acompañado de un grupo de personas de esa misma nacionalidad, reveló que su proceso de regularización migratoria se ha demorado.

En sus solicitudes de empleo informaron que tienen profesiones como Profesores en Educación Física, Contaduría, especialistas en Finanzas, Médicos, entre otros.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos estiman que en Tapachula hay deambulando unos 60 mil migrantes en busca de formalizar su estancia para quedarse a vivir en la localidad y buscar un empleo formal.

Aunque, desde hace un par de meses, los indocumentados, tanto refugiados como beneficiados de otros programas federales, ya están siendo contratados por miles en los municipios de la frontera sur, con la condición de que se queden a vivir en la región y no avancen al interior del país.

Estos han sido incluidos en programas como “Sembrando Vida”, trabajando en viveros y en la plantación de árboles, mientras que, a través de los Ayuntamientos, para la limpieza de calles y como peones para la obra pública.

De acuerdo a lo estipulado en esos proyectos, el Gobierno Federal, en coordinación con 25 Ayuntamientos de las regiones Soconusco y Sierra de Chiapas, contratarán al menos 25 mil migrantes de diversas nacionalidades, dentro de una estrategia de empleo temporal especial, aunque ahora se plantea que sean muchos más.

La contratación se está haciendo, además de Sembrando Vida; en programas como Emergencia Social; Viveros Forestales y el de Sistema Producto-Empresas.

De acuerdo a lo que el Gobierno Federal ha dado a conocer hasta ahora, se estima que al concluir el año se disponga de unos 80 mil empleos para migrantes en los Estados de Chiapas, Campeche y Tabasco. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello