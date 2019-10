Reconoce Rutilio Escandón Labor de Rigoberta Menchú

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió a la conferencia magistral “Movilidad humana, pueblos indígenas y derechos humanos de la región”, impartida por la Premio Nobel de la Paz y embajadora de la Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Rigoberta Menchú Tum, y organizada por la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Ante la comunidad universitaria que se reunió en el Centro de Convenciones “Dr. Manuel Velasco Suárez”, el jefe del Ejecutivo Estatal reconoció el trabajo ejemplar que la activista guatemalteca ha demostrado a lo largo de su vida para rescatar no sólo la dignidad y la paz de los pueblos de América Latina y el mundo, sino también por su labor en la defensa de los derechos humanos.

“Yo celebro haber conocido a Rigoberta, por ser una gran mujer que a lo largo de su vida nos ha enriquecido con sus conocimientos y experiencias para vivir en un entorno armonioso”, expresó el mandatario al destacar que esta filosofía ha permitido entender que la paz no sólo es ausencia de guerra sino también cuando se practica la fraternidad con el fin de que no exista hambre, racismo y exclusión, y se lucha en unidad por tener bienestar, progreso y desarrollo.

Al disertar su conferencia magistral, Menchú Tum dijo que al visualizar los problemas relacionados con la movilidad humana es necesario entenderla no como un fenómeno social sino como un derecho digno y humano, “lo que tenemos que corregir son las conductas que amenazan ese derecho de migrar, planteando una gran coincidencia hacia el bien común para evitar los conflictos o resolverlos; esto significa reconocer a la migración como una garantía individual, evitando la discriminación”.

En otro momento, la luchadora social ponderó la sabiduría ancestral que aún se mantiene en los Estados del sur-sureste mexicano, como Chiapas, y expresó la importancia de crear nuevas tesis para influir en la superación de la pobreza material de los pueblos étnicos, quienes también tienen derecho a acceder al progreso y enseñar su forma de vida con un sentido humanista.

“Nuestra tarea es decir no a todo aquello que atente contra la dignidad humana, fortalecer a la familia y mejorar el porvenir de las futuras generaciones”, agregó al tiempo de plantear la necesidad de establecer una mesa técnica académica en la que se formulen iniciativas a favor de los pueblos indígenas.

En su participación, el rector de la Unach, Carlos Faustino Natarén Nandayapa, agradeció la contundencia del Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas al respaldar a la universidad y reconoció su liderazgo y sensibilidad para construir un Chiapas con justicia social; también expresó la necesidad de incidir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de impulsar la equidad de género y de contribuir en el combate a la pobreza y la inequidad.

A su vez, el director del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de Chiapas y la Frontera Sur, Gabriel Ascencio Franco, manifestó que tanto las instituciones como la sociedad deben poner atención en lo que significa la movilidad humana, que se da por conflictos comunitarios, políticos y la necesidad de vivir bien.

Estuvieron presentes: el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, Jorge Luis Zuarth Macías; la diputada Flor de María Guirao Aguilar, en representación de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez, así como investigadores, docentes y estudiantes. Comunicado de Prensa