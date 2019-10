Se Pronuncia ERA por Proteger los Recursos Naturales de Chiapas

*Presenta Iniciativa al Senado.

México.- Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, presentó ante el Senado una iniciativa que modifica diversos artículos de la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de proteger nuestros ecosistemas y biodiversidad, para garantizar el derecho a un medio ambiente sano a las presentes y las futuras generaciones.

Y es que dijo que la crisis ambiental que vive nuestro planeta, nos debe ocupar a todos, en su caso, porque Chiapas posee grandes bellezas naturales, ocupa el segundo lugar en biodiversidad en nuestro país y es una de las entidades con mayores recursos naturales en el planeta.

Quienes conocen Chiapas, -dijo- no pueden dejar de sorprenderse por lugares como la Selva Lacandona, Montes Azules, los Lagos de Montebello, las Cascadas de Agua Azul, Las Nubes, la Reserva El Triunfo, el Cañón del Sumidero y muchos más.

En este sentido, propuso incorporar tres principios: Principio de precaución: cuando exista un riesgo para el ambiente y no se tengan pruebas científicas, se deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardarlo; principio de conflicto de intereses: deberá prevalecer la interpretación que favorezca la conservación del ambiente; principio de no regresión: no disminuir o afectar los niveles de protección ambiental ya alcanzados.

Finalmente, Eduardo Ramírez propuso también que cuando se declare una Área Natural Protegida, los centros de población ahí localizados no puedan ampliarse; que se prohíba la introducción de organismos genéticamente modificados en estas reservas, y que la Declaratoria de Áreas Naturales Protegidas, además del Titular del Ejecutivo Federal, pueda hacerla también el Senado de la República. Comunicado de Prensa