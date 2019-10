Urgen al Gobierno Federal impulsar la Economía de la Frontera Sur

*Antes de Otorgar Beneficios a Migrantes: Colegio de Ingenieros.

Tapachula Chiapas; 30 de Octubre.- El estancamiento económico que persiste en la Frontera Sur es preocupante para diversos sectores empresariales, sociales y productivos, toda vez que no existe un interés del Gobierno Federal de impulsar programas que coadyuven al desarrollo de esta zona del país.

El Presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Tapachula, Bertín Gerónimo Pérez, dijo que la economía de la región es cada vez más precaria, por ello es urgente que el gobierno ponga en marcha programas que detonen la economía y permitan el desarrollo social de la misma población.

Lamentablemente la Frontera Sur solo es vista por el tema migratorio y el Gobierno considera que el dar apoyos a los migrantes que permanecen varados en la zona detona la economía, sin embargo, esto en nada abona al desarrollo de la zona, porque al no haber fuentes de empleo las familias mexicanas viven una situación muy complicada.

Existe preocupación por la presencia de más de 60 mil migrantes de diversas nacionalidades que permanecen varados en Tapachula y ante la postura del Gobierno Federal de no dejarlos avanzar a otros Estados del país, con esta población habrá mayor demanda de empleos y de servicios, lo que empeorará la situación económica de esta región.

La presencia de los extranjeros genera una mayor demanda de empleos, por lo que es necesario que el Gobierno brinde las condiciones para impulsar la economía, en primer lugar de la población mexicana, porque sólo se ha enfocado en dar un empleo bien remunerado a los migrantes, cuando las familias mexicanas viven una situación muy complicada por la falta de circulante.

Por enfocarse en los apoyos a migrantes el Gobierno Federal ha olvidado invertir en proyectos que permitan aprovechar los recursos naturales y productos agrícolas, cuyo proceso de transformación podría generar mayor flujo de circulante. Todo esto generarían importantes fuentes de empleo para jóvenes profesionistas y obreros mexicanos. EL ORBE/ Marvin Bautista.