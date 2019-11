Alcalde Tiene en el Olvido a las Comunidades de Cacahoatán

*Le Reclaman a Julio Calderón, Seguridad y Alumbrado Público.

Cacahoatán, Chiapas, 31 de octubre.- Habitantes de la cabecera municipal denunciaron que el alcalde Julio César Calderón Sen desatiende las peticiones que le hacen en materia de seguridad pública, toda vez que los asaltos y robos están a la orden del día.

Otra de las problemáticas que viven es el deficiente servicio del alumbrado público y a pesar de que han metido diversos escritos, el Director de Alumbrado Público, Carlos Cisneros Sánchez, hace caso omiso.

El argumento de este empleado es que su jefe, el alcalde Julio César Calderón Sen, no lo dota de las herramientas para atender las necesidades de los ciudadanos.

Así también, padres de familia del Jardín de Niños “Miguel Álvarez del Toro” lamentaron que sus peticiones hechas por escrito no han tenido respuesta.

De acuerdo con un documento firmado por Roxana Cruz Henestrosa, presidenta del Comité de Padres de Familia, desde el 23 de septiembre de 2019 entregaron un oficio a la autoridad municipal, que les fue recibido en Atención Ciudadana, pero hasta el momento no habido ninguna respuesta.

Señaló que la institución educativa se ubica en el Barrio La Unidad y solicitaron al Ayuntamiento para que verifiquen las instalaciones eléctricas del exterior, toda vez que no hay alumbrado público, las lámparas no funcionan, situación que les preocupa porque la escuela queda en penumbras.

Se informó que esta problemática también afecta a quienes habitan en las cercanías y que en su momento también han presentado escritos, pero no han tenido eco y lamentaron que Calderón Sen en campaña se comprometió a dar respuestas a las problemáticas de la inseguridad, alumbrado público, recolección de basura, entre otros, pero los mantiene en el olvido. EL ORBE / Rodolfo Hernández González