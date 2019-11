Mantiene Ayuntamiento en Completo Abandono los Panteones de Tapachula

En Completo Abandono los Panteones de Tapachula

* FAMILIAS QUE VISITARON PANTEONES DE LA CIUDAD LOS ENCONTRARON DESTRUIDOS, CON UNA SEVERA RAPIÑA Y CAROS SERVICIOS. ¿ EN QUÉ SE GASTAN LOS RECURSOS DEL PAGO DE PERPETUIDAD QUE SE REALIZA CADA AÑO AL AYUNTAMIENTO?

* AUNADO A ESTA PROBLEMATICA, EL AYUNTAMIENTO DESPIDE INJUSTIFICADAMENTE A TRABAJADORES DEL SERVICIO DE LIMPIA.

Tapachula, Chiapas; 1 de Noviembre.- Miles de familias empezaron este viernes las celebraciones a sus difuntos y acudieron a los panteones de la ciudad, aunque en esta ocasión se llevaron la desagradable sorpresa de encontrar los cementerios destruidos y con cínica rapiña.

A las autoridades temporales del Ayuntamiento local no les ha importado, por lo menos así lo reflejan los hechos, dar el mantenimiento necesario para conservar en adecuadas condiciones esas instalaciones, al menos en estas fechas.

Aparte del robo de aluminio, fierro y otros metales de las cruces, herrería y lápidas; instalaciones eléctricas y todo lo que se pueden robar, las calles internas, pasillos y andadores han sido comercializados por las autoridades del Ayuntamiento.

Ahora las tumbas de los panteones públicos de la ciudad asemejan al comercio informal de este año en Tapachula: hacinado al mejor postor.

Adentro se ha convertido en un jugoso negocio sin facturas, como los trabajos de limpieza, acarreo de agua, retiro de basura, pintura, albañilería, herrería, electricidad y los lotes de un metro por dos, reacomodos, entre otros.

Margarita Marroquín, quien, en compañía de su familia se vieron en la necesidad de pagar los servicios de limpieza de maleza que encontraron alrededor de las tumbas de sus seres queridos.

«Tenemos que pagar para hacer un aseo completo para que no se vea feo”, indicó al mencionar que los otros servicios se pagan por aparte.

Señaló que las autoridades deberían de arreglar el camposanto “porque está muy abandonado, principalmente las calles. Es lamentable esto de que a nuestro panteón le falte mucho para estar arreglado, porque aquí es nuestra casa eterna y deberían tenerla siempre bien».

Este viernes, la prestación de servicios básicos en el interior de los dos cementerios más grandes de la ciudad se llegaron a cobrar hasta 200 Pesos por persona.

Mientras que el de pintura, balconería, albañilería y otros, llegaron hasta los mil 500 Pesos, dependiendo el tamaño y calidad del trabajo.

Otra de las situaciones que fueron reportadas por quienes acuden de visita a esos lugares de descanso, es el sobrecupo de tumbas que existe actualmente.

Isaura Mendoza, quien se ve en la necesidad de caminar sobre otras tumbas para poder llegar hasta la capilla de sus seres queridos, se inconformó por esos motivos.

«Lo estamos viviendo tristes. Acá nosotros teníamos este pasillo para entrar y ya nos pusieron a dos personas enterradas ahí y con eso nos quitan la entrada. Cuando traemos a otro a enterrar nos cuesta venir brincando, tenemos que pasar encima de las tumbas, nos taparon la entrada”, dijo.

También recalcó que todo ahí está lleno de monte y descuidado, “mientras que en otros años se había limpiado”.

Consideró que es un abuso que cometen las autoridades en contra de los familiares de los difuntos, ya que no les están brindando un espacio digno, a pesar del pago de perpetuidad que se realiza cada año ante el Ayuntamiento. EL ORBE / Mesa de Redacción