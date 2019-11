Aumenta CFE Cobro de Tarifas al 100 % Reclaman Habitantes de Colonias Populares

* DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACIÓN PROTESTARON POR EL INJUSTIFICADO INCREMENTO, QUE DAÑA AÚN MÁS LA ECONOMÍA DE LA FAMILIAS TAPACHULTECAS .

* SE REQUIERE QUE SECTORES PRODUCTIVOS y EMPRESARIOS LEVANTEN LA VOZ ANTE LA PARAESTATAL Y PIDAN UN AJUSTE EN LA TARIFA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ESTADO.

Tapachula, Chiapas; 2 de Noviembre.- Ante el desmedido aumento en el cobro del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, diversos sectores de la población protestaron porque consideran abusivo este incremento que está injustificado y que afecta seriamente la economía de las familias de Tapachula.

El representante de la Asociación Nueva Generación Vinculación Social, Alfredo de la Cruz Cordero, lamentó la actitud de este Gobierno de afectar la economía de las familias más pobres, aún cuando proclamó en tiempos de campaña que no aumentaría las tarifas de la energía eléctrica, el gas doméstico y la gasolina, siendo esta primera, la que más vulnera la estabilidad en las familias.

Tomando inconformidades de diferentes colonias, argumentó que en la mayoría de los casos, el reciente recibo aumentó el cobro hasta en un 100 por ciento, sin haber ninguna justificación, en la que hay personas que de 400 Pesos que pagaron en el anterior recibo, ahora pagarán más de 800, por decir uno de estos casos.

La economía de las familias de Tapachula está muy golpeada, y con este nuevo revés del Gobierno Federal, muchas personas se tendrán que endeudar, y en el peor de los casos les cortarán el servicio porque no tienen cómo pagarlo, dado que muchos de ellos ganan el sueldo mínimo y viven al día, sostuvo.

Es el momento en que los sectores productivos, empresarios y la población en general levanten la voz ante este abuso de la paraestatal, debido a que todo el Estado debería contar con una tarifa preferencial, ya que la entidad es una de las principales generadoras de energía, y a cambio, la población paga el consumo más alto del país.

Si no se frena el abuso de la Comisión Federal de Electricidad, propiciará una desestabilización social en las colonias, debido a que se ha recogido el sentir de la gente y han amenazado, desafortunadamente, con irse en contra de los empleados de la paraestatal cuando lleguen a realizar cortes o verificaciones, a pesar de que ocasionarían la comisión de un delito.

Finalmente, pidió a las autoridades federales revisar esta situación que genera inconformidad generalizada, y que se ajuste un precio que vaya de acuerdo a las posibilidades económicas de las familias. EL ORBE/ Marvin Bautista