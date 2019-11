Enorme Bache en Puente a Desnivel

* En la Carretera Costera y Prolongación de la Central Poniente.

Tapachula, Chiapas; 3 de Noviembre.- Automovilistas denunciaron que sobre el puente a desnivel en la carretera Costera y prolongación de la Central Poniente, existe enorme bache que representa un peligro.

De acuerdo con el conductor de transporte de pasajeros, Romeo Pérez López, esa falla en la estructura del puente ya tiene varios años y solamente han llegado a taparla con asfalto, pero la problemática no ha sido corregida de fondo.

Es necesario que el Colegio de Ingenieros o algún profesional de la construcción de puentes realice una supervisión de la estructura, dijo, toda vez que podría tener algún desperfecto que a la larga podría ser de graves consecuencias.

“El desperfecto abarca los dos carriles de Poniente a Oriente y muchos conductores de vehículos particulares, del transporte y hasta de carros pesados, para evitar caer en ese bache, optan por continuar su camino por abajo, lo que ya ha provocado varios accidentes porque apenas disminuyen su velocidad y no hacen alto total cuando llegan a la Central Poniente”, agregó.

Es preocupante lo que ocurre en este puente al quedar en zona urbana, por lo que no se sabe si debe ser reparado por el Gobierno Federal o el Estatal, aunque el Municipal no debe de eludir su responsabilidad. EL ORBE/Rodolfo Hernández González