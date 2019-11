Con la Complacencia del Ayuntamiento, Migrantes se Apoderan del Sendero Peatonal con Vendimia Ambulante;

*SE INCONFORMAN COMERCIANTES ESTABLECIDOS Y EXIGEN SEAN RETIRADOS.* LAS AUTORIADES MUNICIPALES SE COMPROMETIERON A INTERVENIR, PERO HAN INCUMPLIDO CON LOS COMPROMISOS FIRMADOS EN UNA MINUTA.

Tapachula, Chiapas; 4 de Noviembre.- Comerciantes establecidos en el Sendero Peatonal denunciaron la falta de atención de las autoridades municipales a través de la Secretaría de Servicios Públicos para retirar a decenas de migrantes y vendedores que han establecido su vendimia en el primer cuadro de la ciudad..

El representante de los empresarios del Sendero Peatonal, Roberto García Zenteno, lamentó el actuar de la Secretaría de Servicios Públicos para permitir que vendedores e incluso migrantes se instalen en este lugar, lo que representa no sólo una competencia desleal, sino también un foco de inseguridad.

Y es que decenas de mujeres migrantes, en su mayoría de Haití, han instalado sillas en las entradas de los establecimientos para ofertar cortes de cabello y peinados, obstruyendo el ingreso de los clientes a los comercios, situación que ha generado un malestar generalizado entre los empresarios.

Aún cuando representa una actividad informal, el Ayuntamiento Municipal ha permitido que estas personas se instalen, y los Inspectores no les dicen nada, por lo que cada día son más los vendedores ambulantes los que se instalan en uno de los lugares más concurridos del primer cuadro de la ciudad.

La presencia de la vendimia ambulante y de los migrantes representa un foco de inseguridad para los comercios establecidos en este lugar del centro, principalmente las joyerías, cuyos propietarios han mostrado su preocupación, la cual se ha hecho llegar a las autoridades, pero no han atendido la petición.

Migrantes ofertando cortes de cabello, peinados, vendedores de fruta, vendedores de ropa, de refresco e incluso personas que ofertan el cambio de compañía celular, son parte de la vendimia ambulante que se ha apoderado del Sendero Peatonal en los recientes días, todo en complacencia de las autoridades.

“En el Sendero Peatonal hay gente que ofrece peinados, pedicure y hasta cortes de cabello, no estamos en contra de los migrantes, pero el detalle es que están afectando a los comercios formalmente establecidos, ya que representan una competencia desleal”, abundó.

Para finalizar, puntualizó que en días pasados sostuvieron una reunión con las autoridades municipales, en donde expusieron esta problemática y los funcionarios se comprometieron, a través de una minuta, a resolver esta situación, pero hasta este momento no han actuado, por lo que existe inconformidad entre los empresarios ante la falta de compromiso del Ayuntamiento. EL ORBE/ Marvin Bautista.