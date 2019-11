Aprueban Diputados Revocación de Mandato y Consultas Populares

México.- Con mayoría calificada el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular reformas a la Constitución por las que será posible el proceso de revocación de mandato, y se reforma el procedimiento para realizar consultas populares.

La aprobación del dictamen a la minuta que reforma y adiciona a los artículos 35, 36, 41, 81, 99, 116 de la Constitución fue en lo general con 372 votos en pro y con 75 votos en contra, con el aval de los Diputados de todas las bancadas, menos del PAN.

En lo particular el apoyo fue con 356 votos a favor y 84 en contra, entre ellos Diputados de PRD y también de Morena, éstos porque consideraron que el Senado de la República “echó a perder” el dictamen.

Pero en general las reformas sí tuvieron el apoyo de Diputados de Morena, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, PES y PVEM, por lo que fueron remitidas a los Congresos de los Estados para concluir el proceso legislativo.

Los Diputados del PAN advirtieron que las enmiendas un “engaño” e insistieron en que aún preocupa el tema de que se pretenda una reelección .

Ricardo Villareal y José Elías Lixa, del PAN, señalaron que es prácticamente imposible para los ciudadanos cumplir las reglas sin una organización corporativa detrás, pues 3 % de la Lista Nominal de electores (LNE) requerida son 2.7 millones de firmas ciudadanas, y se ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) organizar y difundir, pero sin darle presupuesto. Además, para ser vinculante requeriría que 36 millones de mexicanos votaran.

“Podría salir más caro el caldo que las albóndigas” dijo Lixa, pues si se decide quitar al Presidente, el Congreso decidirá quién queda, y podría ser “otro fanático de la 4T”.

Conforme a lo aprobado, el Instituto Nacional Electoral (INE) convocará, organizará, difundirá y dará resultados en un proceso de revocación de mandato, mismo que podrá ser solicitado por el 3% de la Lista Nominal de Electores (LNE), con una representatividad del 3% de la lista nominal de 17 entidades federativas.

La revocación de mandato podrá solicitarse en una sola ocasión y en los tres primeros meses siguientes a la conclusión del tercer año de Gobierno del Presidente, se realizará 90 días después de la convocatoria, en fechas que no coincidan con ninguna elección.

Además, se prohibió que terceros compren propaganda para influir en los resultados, y en ningún caso se realizará el mismo día de elección federal. sun