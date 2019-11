Entrega REC Becas y Certificados de Secundaria a Madres Jóvenes

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas realizó la entrega de becas y certificados de estudios del nivel Secundaria, como parte del Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, ahí subrayó que el Gobierno de Chiapas junto al Gobierno Federal buscan lograr la igualdad de género y que todas las niñas y jóvenes tengan acceso a sus derechos, principalmente a la salud y educación.

Acompañado de la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, el mandatario aseguró que su gobierno trabaja para que cada vez más mujeres estudien y consigan terminar una carrera universitaria que les garantice un mejor futuro, al tiempo de señalar que a través de estos apoyos se contribuye a un mayor acceso, permanencia y conclusión de la educación básica de jóvenes en contexto de vulnerabilidad agravada por el embarazo y/o maternidad temprana.

“Quiero decirles a todas que no están solas; estaremos siempre pendientes en este tipo de necesidades, porque deseamos que Chiapas salga adelante y no hay mejor posibilidad para el desarrollo de nuestra entidad y del país mismo que la educación. Por eso, vigilaremos que puedan tener este incentivo para que no abandonen sus estudios. Cuentan conmigo y con el presidente Andrés Manuel López Obrador”, puntualizó.

Tras reconocer el respaldo que las madres y padres de familia brindan a sus hijas para que continúen con su preparación, Escandón Cadenas resaltó que hoy el Gobierno de México prioriza la educación de la niñez y juventud, por ello, ha puesto en marcha las Becas Benito Juárez destinadas a todas y todos los estudiantes de preparatorias públicas, así como las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que ofrecen un recurso de dos mil 400 pesos mensuales durante la carrera.

Al hacer uso de la palabra, Domínguez Ochoa celebró la implementación de este programa que cuenta con recursos estatales y federales, para que las mujeres embarazadas a temprana edad sigan estudiando: “Véanlo como una herramienta para abrirse paso. El esfuerzo que realizan vale la pena porque tendrán una mejor calidad de vida junto a sus hijas e hijos”.

En nombre de las beneficiarias, Estefanía Pérez Sánchez, egresada de la Escuela Secundaria Técnica 153 y actualmente estudiante del Cecyte Chiapas Número 34, celebró que el gobernador priorice la atención a grupos vulnerables, entre los que se encuentran ella y sus compañeras: “Nos ha extendido la mano para no sentirnos solas. Este tipo de programas cambian la vida de quienes tocan, son un detonante para retomar nuestros estudios”.

Cabe mencionar que se realizó el pago de 551 becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas que permanecieron estudiando durante los meses de enero a junio de 2019, así como la entrega de 81 certificados a quienes concluyeron la educación Secundaria.

Asistieron: las secretarias de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena; y de Bienestar, Adriana Grajales Gómez; el director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Gustavo Gómez Ordóñez; el encargado de la delegación federal de la Secretaría de Educación Pública, José Francisco Nandayapa López; el subsecretario de Planeación Educativa, Ismael de León Roblero, y la diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado. Comunicado de Prensa