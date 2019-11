Protestan en Los Coquitos Contra COAPATAP; Pretenden Quitarles el Pozo y Cobrar el Servicio que Nunca han Prestado

*MOLESTOS LOS COLONOS RETUVIERON A UNA CUADRILLA DEL ORGANISMO MUNICIPAL QUE MERODEABA EL LUGAR. *EL COAPATAP LES INFORMO QUE TENÍAN QUE PAGAR DOS MIL PESOS POR CONCEPTO DE CONTRATO, OTROS 800 POR EL MEDIDOR, MÁS LA CUOTA DE AGUA.

Tapachula, Chiapas; 06 de noviembre.- En las últimas horas, una cuadrilla del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), trató de adueñarse del pozo comunitario en el fraccionamiento Los Coquitos, pero los colonos lo impidieron.

Afortunadamente se le permitió que los trabajadores del organismo se retiraran de la colonia y no fueran linchados, como algunos propusieron.

De acuerdo a lo que los vecinos de ese sector -ubicado al sur de la ciudad- expresaron al rotativo EL ORBE, la constructora que edificó los cientos de departamentos de ese lugar, también construyó la torre y un pozo de extracción de agua, a través de bombeo eléctrico.

Esto para que nunca les faltara el vital líquido a cientos de familias, luego de que, en ese sector de la ciudad, como en muchos otros, no hay redes de agua potable.

Así han vivido durante varios años hasta ahora, en la que ya fueron amenazados por el organismo, de que les cortarán el servicio, aún cuando el Coapatap no es propietario de un solo tornillo de ese lugar. Se cree que la idea de cobrarle a la población por un servicio que no se brinda, fue por orden del director del Coapatap, César García Jiménez.

Luvia García Mendoza, presidente del Comité Directivo de ese fraccionamiento, dijo en entrevista al rotativo EL ORBE, que fueron llamados a sostener una reunión con los directivos del Coapatap, para tratar esa problemática.

Sin embargo, dijo, les dijeron que les iban a hacer el favor al rebajarles lo que tenían que pagar, entre ellos dos mil pesos por concepto de contrato, otros 800 por el medidor, más la cuota de agua.

Dijo que se les hizo raro algunas propuestas del organismo municipal, como el hecho de que, si querían, no pusieran medidor y que pagaran una cuota fija de 107 pesos por familia.

Esto ocasionó la inconformidad de los colonos porque, según dijo, el Coapatap no ha invertido un solo peso en ese lugar y el pozo es propiedad del fraccionamiento.

Consideró que es un abuso de las autoridades locales que les quieran cobrar un servicio que no les están brindando.

También temen que las intenciones del gobierno de Oscar Gurría, es utilizar ese mismo pozo para abastecer a otras colonias aledañas y hacer un negocio redondo, pero que podría afectar el abastecimiento diario a Los Coquitos.

Por lo pronto, dijeron están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias para evitar que el Coapatap intente adueñarse de ese sistema de distribución.

Lo bueno es que al alcalde no se le ocurrió que ese pozo fuera inaugurado como obra suya. EL ORBE / Mesa de Redacción