Eligen a Rosario Piedra Ibarra Presidenta de la CNDH

Ciudad de México; 7 de Noviembre.- Rosario Piedra Ibarra, hija de la activista y fundadora del Comité ¡Eureka!, Rosario Ibarra de Piedra, fue electa por el Senado como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para los próximos cinco años.

Luego de que la semana pasada ninguno de los candidatos de la terna -integrada por Piedra Ibarra, José de Jesús Orozco Henríquez y Arturo de Jesús Peimbert Calvo- alcanzó la mayoría calificada requerida en la Cámara Alta, este jueves, durante la sesión ordinaria, se realizó una tercera votación en urna transparente.

De los 114 votos, la activista apenas obtuvo las dos terceras partes de los sufragios necesarios (74), mientras que Peimbert Calvo alcanzó 24 y Orozco Henríquez ocho y seis abstenciones.

El voto decisivo fue del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en la sesión pasada votó por Arturo Peimbert, titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Este jueves se sumó a Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), a favor de Piedra Ibarra.

Por la mañana, en conferencia de prensa, el Partido Acción Nacional (PAN) había anunciado su voto en contra de la candidatura de Piedra Ibarra por ser militante de Morena y haber fungido como secretaria de Derechos Humanos del CEN de ese partido, y por su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Apelamos a que los grupos de oposición estén sólidos, fuertes y unidos, y apelamos a que los senadores de Morena entiendan que su prioridad no es defender al Presidente, a su partido, y que tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos a modo, carnal, no ayuda a los mexicanos”, soltó la senadora panista Kenia López Rabadán.

Por su parte, Senadores y Senadoras de Morena celebraron la designación de la hija de la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra y, en una especie de homenaje, lanzaron gritos de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

«Rosario Piedra Ibarra es elegida como titular de la CNDH. Comienza una nueva era en la CNDH», publicó en su cuenta de Twitter el senador Martí Batres, acompañado de una fotografía con la activista.

La vacante que dejará Luis Raúl González Pérez será ocupada por Piedra Ibarra el próximo viernes 15 y su encargo concluirá hasta 2024.

«No voy a Titubear Ante Violaciones de Derechos Humanos».

Rosario Piedra Ibarra, aseguró que no va a titubear ante cualquier violación a los derechos humanos, ni le temblará la mano para hacer recomendaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la materia.

«Las palabras y las denuncias no titubearía, lo diría, porque es por lo que he luchado siempre», externó.

Tras haber sido elegida por el Senado para ser la nueva Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Piedra Ibarra sostuvo que buscará que el órgano autónomo no sea una instancia de «simulación, de comparsa de un régimen».

En entrevista en el Senado, la nueva ombudsperson nacional, dijo que el hecho de militar en un partido, no le quita el derecho de haber participado en la sucesión de la CNDH. «Yo nunca voy anteponer una idea partidista a mí conciencia, no solo voy hacer crítica, si este gobierno incurre en violaciones a los derechos humanos lo voy a señalar», expresó.

María del Rosario Piedra Ibarra, será la segunda mujer en presidir la CNDH; además es integrante del Comité Eureka, una organización de familiares de personas desaparecidas.

Piedra Ibarra se desempeñó como secretaria de Derechos Humanos en el Comité Ejecutivo de Morena, lo cual provocó que muchos Senadores se opusieran a su nombramiento. Apro/Sun