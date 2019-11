Pactan Gobiernos de México y Guatemala Estrategia Aduanera; el gobernador Rutilio Escandón Atestigua la Firma del Acuerdo

*CON ESTAS ACCIONES SE PRETENDEN AGILIZAR LOS PROCESOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, REDUCIR TIEMPOS DE INSPECCIÓN Y TRÁMITES, INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS Y COMBATIR CONDUCTAS ILÍCITAS, ENTRE OTROS.

Tapachula, Chiapas; 7 de Noviembre.- Los Gobiernos de México y Guatemala firmaron este jueves el Acuerdo de Facilitación Aduanera con el que se pretende agilizar los procesos de exportación e importación, reducir tiempos de inspección y trámites, intercambio de información, creación de una base de datos y combatir conductas ilícitas, entre otros.

En el acto, celebrado en las instalaciones del Puente Internacional Suchiate 2, ubicado en ese municipio fronterizo, el secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera Gutiérrez y el de Finanzas Públicas de Guatemala, Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruiz, pactaron los compromisos.

Ahí, entregaron la minuta de acuerdos firmados por los presidentes, Andrés Manuel López Obrador, de México, y Jimmy Morales, de Guatemala, teniendo como testigo de honor al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

De acuerdo a lo que se explicó en el protocolo, la idea es potencializar el desarrollo económico de la frontera que comparte ambas naciones, sobre todo en el ámbito comercial.

Este es el primer paso para una agenda que atenderá el intercambio bilateral relacionado con las aduanas, la mejora en los sistemas de análisis de riesgos en la materia y la cooperación, mencionó.

En su oportunidad, el Secretario de Hacienda en el gabinete de López Obrador, aseguró que hay un diálogo permanente con Centroamérica, para afrontar en conjunto tareas comunes y atender los problemas de fondo.

Esto, dijo, en el ánimo de impulsar el desarrollo económico y social del sur de México y de Centroamérica. Para ello mencionó temas como el de movilidad social, mitigación de riesgos de violencia y las oportunidades que requiere la sociedad para evitar la migración por razones económicas.

Uno de esos mecanismos es este acuerdo, con el que se pretende facilitar el intercambio de operaciones en los procesos de exportación e importación; reducir los tiempos de revisión de transporte de carga terrestre.

Reconoció que las revisiones aduanales en los puntos fronterizos del sur del país tardaban muchas horas y ahora se pretende que sean solamente de algunos minutos.

Por su parte, su homólogo, el ministro de Finanzas Públicas de Guatemala, Víctor Manuel Martínez, indicó que se espera ahora que ese proceso en ambas aduanas sea más eficiente, porque en ocasiones, recalcó, el ritmo de los procedimientos y trámites conllevan a que las instituciones públicas se puedan ver como obstáculo.

Ante funcionarios de los tres niveles de Gobierno e inversionistas, dejó en claro que la voluntad de los dos mandatarios nacionales es ser más eficientes como servicios públicos.

“La atención a las personas que utilizan el servicio aduanero será una misión para proveer a todos los guatemaltecos y mexicanos, así como demás amigos centroamericanos, productos con mejores condiciones y mayor variedad”, apuntó.

Se refirió a Centroamérica como un mercado con más de 49 millones de personas, en el que se pueden establecer estrategias conjuntas para generar prosperidad y desarrollo.

SAT va por Actividades Ilícitas en el Sur.

En el evento, la jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de México, Margarita Ríos Farjat, dejó en claro que por medio de estos compromisos se va a fortalecer el Estado de Derecho de las dos naciones.

Así también, que los acuerdos van permitir también emitir alertas, conocer de embargos o modus operandi de actividades ilícitas, “es detonar hacia el sur una mayor interacción comercial de manera más ordenada”.

Reconoció que la une un vínculo con la frontera sur del país, luego de que su papá fue Juez de Distrito, con sede en Tapachula.

Agradeció el esfuerzo de los dos Gobiernos para la actualización y reflejar la realidad de los procedimientos y las legislaciones, “incluso de los sistemas informáticos para poner orden, inteligencia y estrategia en los intercambios de información”.

Adelantó que para el primer trimestre del próximo año pondrán en marcha cursos de utilización de herramientas aduaneras no intrusivas.

En tanto que, el superintendente del SAT en Guatemala, Abel Francisco Cruz Calderón, sostuvo que se trata de un plan estratégico institucional para la modernización integral del sector aduanero que permita fortalecer y facilitar el comercio.

Se tiene que trabajar es el servicio aduanero, reconoció, y que por eso han desarrollado un proyecto concreto, denominado Modernización Integral Aduanera (MIA).

“Hoy, la administración tributaria de mi país busca la facilitación del comercio y con México hay grandes avances. Estamos desarrollando una factura electrónica en línea, en buena parte porque aprendimos lo que México hizo hace diez años”, abundó.

Además, que están trabajando para implementar mecanismos similares con El Salvador y Honduras, de tal manera que el control y la modernización aduanera sea entre México y el triángulo norte de Centroamérica, y no solamente con Guatemala.

Chiapas y la Consolidación de las Relaciones.

En su calidad de anfitrión y testigo de honor de esos acuerdos, el gobernador Rutilo Escandón recalcó que esta es la consolidación de las relaciones económicas y comerciales entre Chiapas y Guatemala, con una vecindad amigable y en la que se pueda trabajar de manera más cercana.

Hizo un compromiso público para contribuir, con lo que sea necesario, para tener un pueblo compartido al que se le pueda tratar de una manera digna.

Cuestionó el por qué cada parte está tratando sus asuntos de manera aislada. “sí lo podemos hacer en conjunto, si somos pueblos que tenemos un mismo origen y que no solamente compartimos usos y costumbres, territorio, sino también nos une algo muy importante, que es nuestra cultura”.

Por eso, destacó que ahora, en cada momento y por todos los lugares, se puede observar que está presente el espíritu del Mundo Maya “y por eso yo celebró muchísimo que se firmen estos convenios de buena voluntad, que puedan traer progreso y desarrollo para México y Guatemala”.

Planteó el fortalecimiento de la relación económica y de comercio, así como atender los problemas comunes que se enfrentan de manera conjunta y no en forma aislada.

Luego llevó a la comitiva de funcionarios a que conocieran de cerca la operatividad de ese punto fronterizo por donde cruzan legalmente todos los días miles de toneladas de productos de importación y exportación.

Después partieron hacia territorio guatemalteco para hacer un recorrido similar en las instalaciones aduaneras de ese país y conocer las inversiones que ya se han hecho, como el de la infraestructura carretera.

En ese trayecto, los reporteros abordaron al Secretario de Hacienda mexicano para cuestionarlo sobre la evidente desaceleración económica del país.

De inmediato contestó que esa situación no es exclusiva de México y, por lo tanto, la falta de crecimiento no es solo interno.

Los comunicadores insistieron en que México está atravesando una crisis económica sin precedentes en el primer año del Gobierno de López Obrador, pero acotó que se trata de una desaceleración a nivel global.

“Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de fortalecer las condiciones que permitan la inversión y uno de esos elementos es que el comercio tenga las condiciones adecuadas para operar”, opinó al destacar que los pronósticos de crecimiento han caído en 18 de las 19 economías más grandes del planeta, las que representan el 80 por ciento de la actividad económica mundial. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello