Bomberos de Tapachula con Equipo Obsoleto Para Combatir Incendios

* Al Terminar la Temporada de Lluvias.

Tapachula, Chiapas; 9 de Noviembre.- La temporada de incendios en la región Soconusco se ha adelantado. El Cuerpo de Bomberos de Tapachula afrontará la demanda de esos servicios con equipo obsoleto y en pedazos.

El comandante, Iván Estrada Rosales, señaló a este rotativo que, debido a la ausencia de lluvias desde inicios del mes de Noviembre, ha provocado los primeros incendios de pastizales en la zona Costa, lo que en años anteriores se suscitaban hasta mediados del mes de Diciembre o en Enero.

Dijo que se mantienen en alerta ante un panorama que se prevé devastador, ya que, tan solo en la temporada pasada de estiaje, se presentaron más de 250 incendios de pastizales, y que hubo días que atendieron casi 20.

Basado en las condiciones climatológicas actuales, auguran un incremento considerable de servicios de esa índole a partir de ahora.

El primer incendio de esta temporada consumió aproximadamente una hectárea de pastizal y se originó en la Carretera Costera, reveló.

«Desgraciadamente el equipo de protección personal ya es obsoleto, llegó a su límite, a su caducidad. Tenemos que entrarle al incendio con eso, no hay más. Hemos platicado con el Patronato, están conscientes de eso y haciendo gestiones para que nos podamos equipar”, abundó.

Aún cuando cuentan con estrategias para hacer frente a las llamas, les queda muy claro que con los pedazos de equipo, en Tapachula no hay mucho que hacer.

“Si el incendio está muy declarado, el equipo no nos va a proteger. Tenemos que recular y hacer una nueva estrategia para poder combatirlo. Ya el equipo de protección personal está completamente obsoleto”, comentó.

Esos equipos, incluyendo uniformes y botas, tienen aproximadamente ocho años de servicio en situaciones extremas, cuando lo máximo deberían ser cinco.

“Acá tenemos incendios a cada rato. Los de pasto nos están dando con todo. El calor se está sintiendo y ya empezamos con los primeros», insistió.

Reconoció que, las deplorables condiciones de los equipos no solamente ponen en riesgo la vida de cada uno de ellos, sino del resto de la sociedad, al no poder cumplir con sus tareas de manera eficiente y oportuna.

Por eso hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, al sector empresarial y al resto de la sociedad, a sumar esfuerzos para evitar que el Cuerpo de Bomberos de Tapachula deje de operar por crisis financiera y por no contar con las herramientas para hacerlo.

Pidió también a la población en general, a que contribuyan en la prevención contra incendios, sobre todo el de pastizales a orillas de la carretera, en terrenos de cultivo, así como en los patios baldíos, los cuales, en cada temporada de estiaje, representan un riesgo para la población. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello