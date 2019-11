COAPATAP Deja sin Agua Potable a Familias de “Vida Mejor”

* Desde Hace 4 Días no Cuentan con el Vital Líquido.

Tapachula, Chiapas; 9 de Noviembre.- Vecinos del Fraccionamiento Vida Mejor, ubicada al surponiente de la ciudad, manifestaron su inconformidad y exigieron a las autoridades la regularización en el suministro del agua potable, ya que desde hace 4 días carecen del vital líquido, provocando un serio daño a la salud pública de todos los habitantes.

En representación de los vecinos, Julio Mérida Mejía, sostuvo que las familias comienzan a sentir los estragos de la carencia del agua potable, pues ya se han presentado cuadros de enfermedades infecciosas en niños y personas de la tercera edad, por lo que piden la intervención inmediata de las autoridades, para dar una solución definitiva al problema de desabasto.

Han expresado en las redes sociales y hablado vía telefónica al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), pero el organismo no ha mostrado una solución al respecto, por lo que acudieron a la denuncia pública para dar a conocer la falta de este servicio vital, y pidieron que se les informe sobre esta situación, ya que anteriormente las autoridades cuando menos les avisaban con anticipación, pero ahora desconocen las razones del porqué carecen del servicio.

Este panorama está comenzando a desesperar a las familias que reclaman cuando menos una acción sensible de la dirección del COAPATAP, que se vea reflejado en mandarles pipas de agua, para poder solventar la carencia, mientras que se regulariza el servicio.

Caso contrario, las familias han optado por comprar las pipas de agua que les cobran entre 150 y 200 Pesos, pero hay familias que viven al día, que se han quedado sin la posibilidad de obtener el agua por esa vía, además los recibos llegan puntuales con tarifas altas como si todos los días recibieran el servicio.

La inconsciencia de la autoridades ofende a las decenas de familias de esta colonia, por ello amenazaron con elevar el reclamo si la directiva del COAPATAP no se presta a arreglar el problema de manera inmediata.

Para finalizar, puntualizó que es preocupante esta situación porque la temporada de lluvia prácticamente ha concluido y era la única forma que los había mantenido con un poco de agua para usarla en lo básico, por ello reiteraron a las autoridades que distribuyan urgentemente el vital líquido. EL ORBE/ Marvin Bautista