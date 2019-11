Trabajadores de Salud, sin Equipo Para Combatir el Dengue

* Exigen Recursos a la Secretaría de Salud Federal.

Tapachula, Chiapas; 15 de Noviembre.- Trabajadores de la Secretaría de Salud denunciaron que persisten las necesidades para el desarrollo de sus actividades, entre ellas la falta de equipo de protección, como es el caso de los del Programa Dengue.

Otras de las denuncias son que de los Gastos de Camino no les entregan la cantidad correspondiente, por lo que pidieron una investigación para dar con los responsables de este desvío de recursos.

María de Jesús Espinosa de los Santos, Secretaria General de la Sección 50 de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, señaló que se encuentran en la exigencia de todas las prestaciones del orden Federal que les corresponde a todos los trabajadores.

Entrevistada durante una reunión que presidió en esta ciudad, destacó que los trabajadores de contrato, el día 30 de Octubre sostuvieron una reunión con un funcionario de la Secretaría de Salud federal, encargado de las finanzas, con respecto a lo que va a pasar con el proceso de basificación que ha anunciado tantas veces el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “y no estamos de acuerdo con el número que se ventiló a nivel nacional porque la situación aquí en el Estado es otra”.

Espinosa de los Santos manifestó que tomarán participación en una comisión mixta para que sean ellos los que tengan que estar al pendiente de vigilar la antigüedad de los trabajadores de contrato regularizados y formalizados, así como de la transparencia de este proceso, porque tiene que llegar la justicia ya, a todos los trabajadores de la salud.

Convocó a mantener la unidad entre la base trabajadora, “porque sabemos perfectamente, los que conocemos la realidad económica, social y política, tanto del Estado como del país, que hay actores que están interesados en dividir a la clase trabajadora para que ganen ellos”.

Finalmente, manifestó que los trabajadores sólo tienen el beneficio y la oportunidad de proponer a sus familiares y casi todo el año no se llevó a cabo ese proceso, y surgió una polémica de un nuevo tipo de contratación que el Gobierno Federal le llamó 013, donde sólo pagan salarios, ni siquiera les paga la Secretaría de Salud, están en un concepto denominado ‘pagos asimilados’, en donde ninguna prestación lleva el trabajador, aunque por parte de la autoridad ya se dijo que ese tipo de contratación termina el 31 de Diciembre de este año. EL ORBE / Rodolfo Hernández González