Encabeza REC Acciones Para Fortalecer Seguridad en Berriozábal

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su compromiso de seguir impulsando acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública en los municipios de Chiapas, como en Berriozábal, donde inauguró la remodelación de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal e hizo entrega de dos camionetas, ocho motocicletas, 112 paquetes de uniformes y 15 cursos de capacitación en formación inicial a las y los elementos policiales.

“No hay pretexto para no hacer bien las cosas, pero si se trabaja de manera honesta, con la única intención de servir al pueblo, el recurso alcanza y no se dilapida; por eso estamos inaugurando una nueva cultura de Gobierno eficaz y honrado que no permite la corrupción ni la impunidad”, puntualizó al reconocer la labor que se ha hecho en este municipio al desmantelar a bandas delincuenciales y garantizar el derecho legítimo de la sociedad.

Acompañado del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, el mandatario destacó el trabajo comprometido, honesto y responsable que se realiza en la Mesa de Seguridad por la defensa de la integridad del pueblo e hizo un llamado a mantener la unidad y dejar atrás las viejas prácticas que impidan tener un Chiapas en paz y con desarrollo.

Detalló que en esta administración no sólo se atienden las necesidades más sensibles de la población sino que se está aplicando la ley y se hace justicia de verdad, aunado a que se cuenta con el apoyo de la seguridad comunitaria y la sociedad civil que cuidan las escuelas y hacen posible un entorno seguro para las niñas y los niños de la entidad.

“Las autoridades tenemos que caminar de la mano con el pueblo y poner el ejemplo; lo podemos hacer si actuamos con decencia, si respetamos al pueblo y no lucramos con los recursos públicos, y en eso no daremos marcha atrás para lograr el bienestar de la gente”, manifestó al precisar que recientemente en este municipio se incrementó el número de elementos policiales.

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Sergio Alejandro Aguilar Rivera, dio a conocer que el Ayuntamiento de Berriozábal destinó el 63 por ciento de los recursos que se le otorgan en materia de seguridad, con una inversión superior a los 35 millones de Pesos, en estas acciones. “Éste es uno de los municipios que se ha alineado a la política de seguridad de la Cuarta Transformación y se ve reflejado en el equipamiento, las capacitaciones y el nuevo centro de monitoreo y videovigilancia. De acuerdo con la instrucción del Gobernador, seguiremos trabajando de la mano”.

Por su parte, el presidente municipal de Berriozábal, Joaquín Zebadúa Alva, puntualizó que gracias al acompañamiento de las autoridades, se percibe una gran diferencia entre los recursos de seguridad con que antes contaba esta localidad y con los que cuenta ahora, pues refirió que actualmente se tiene una fuerza de trabajo de más de 400 personas, entre policías, vigilantes ciudadanos y auxiliares de agentes ejidales en las comunidades, quienes han sido beneficiados con salarios y apoyos más dignos.

Al agradecer el apoyo del mandatario estatal por el impulso de acciones que responden a las necesidades fundamentales del pueblo, el comisario ejidal de Berriozábal, Efraín López Gutiérrez, enfatizó que con la inauguración de las instalaciones las y los policías tendrán un espacio más digno donde podrán desempeñar mejor su labor de proteger a la gente.

Estuvieron presentes el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Salvador Cordourier Solórzano; el coordinador de la Policía Federal en Chiapas, Alfredo Delgado Drouaillet; el comandante del 20 Batallón de Infantería de la VII Región Militar, Francisco Javier Vázquez Paz; la diputada local Haydé Ocampo Olvera; el diputado local, Maya de León Villard; y el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Francisco Tonatiuh Aguilar Peña, entre otros. Comunicado de Prensa