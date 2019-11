La Cámara de Diputados Federal Anuncia Recortes a Organismos Autónomos

Ciudad de México; 18 de Noviembre.- La mayoría de Morena en San Lázaro anunció que se realizarán más «ajustes» al gasto corriente del Gobierno, además de recorte a los montos solicitados por los organismos autónomos.

Eso, más los montos generados por la Ley de Ingresos permitirán reasignaciones por 12 mil 500 millones de Pesos en el proyecto de presupuesto 2020.

Aún se realizan cuentas, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), Mario Delgado, dio esa cifra como «preliminar» para atender el reclamo de municipios, universidades y otros sectores que han exigido más recursos para el próximo año.

En particular para atender a los grupos campesinos se planteará una mezcla de mecanismos de financiamiento -para que puedan acceder sin intermediación a créditos y aseguramiento- más recursos presupuestales.

«Los agricultores van a estar completamente contentos con esto», aseguró el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto.

Por eso, ambos confiaron en que al menos los grupos de campesinos levanten su cerco a San Lázaro una vez que mañana conozcan esta contrapropuesta a sus demandas, en reunión con la Jucopo.

Bloqueo en San Lázaro.

Sin embargo, el bloqueo principal a San Lázaro ya no es de agricultores, sino de Antorcha Campesina, agrupación que sostiene el cerco con cerca de 8 mil personas que tienen bajo su control al menos 5 accesos a la Cámara.

«Vamos a hablar con ellos a ver si entienden. Les rendiría de más provecho regresarse a sus municipios a empezar a gestionar con sus Presidentes Municipales la ejecución de las obras que ellos están planteando porque de San Lázaro no las van a obtener», advirtió Delgado Carrillo.

Esta agrupación no tiene sólo demandas agrícolas, sino que piden obras como introducción de drenaje, agua potable, pavimentación y otras, pero Delgado insistió en que no habrá entregas directas de dinero.

En rueda de prensa la tarde de ayer, ambos Diputados de Morena informaron los avances en el ajuste de la propuesta de Presupuesto y Delgado expuso que se espera sesionar en San Lázaro. Sun