Seguirá la Vigilancia en la Frontera Sur; en Diciembre los Operativos Serán Turísticos

*Afirma el General Vicente Antonio Hernández.

Tapachula, Chiapas; 20 de Noviembre.- Ante el índice de inseguridad que viven los tapachultecos y demás pobladores de la Frontera Sur, cuyos hechos delictivos van desde homicidios y asaltos a mano armada, la Secretaría de la Defensa Nacional, representada por la 36a. Zona Militar despliega operativos a través de la Bases de Operaciones Mixtas en los diversos municipios.

El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Vicente Antonio Hernández Sánchez, Comandante de la 36a Zona Militar, afirmó que el despliegue de estos operativos es normal al que se ha realizado siempre en la Frontera Sur, ya que no hay una alerta mayor por inseguridad.

Aun cuando minimizó los hechos delictivos ocurridos en Tapachula y en toda la región de la Frontera Sur en los últimos días, afirmó que lo que se tiene son problemas relacionados al pandillerismo y a la violencia familiar.

Entrevistado, después del desfile cívico del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, detalló que, lo que se tendrá en diciembre en esta región, serán solamente operativos turísticos, sin hacer algo adicional, con un despliegue normal, ya que no considera que exista una alerta por inseguridad.

“Se continúan los operativos de la Base de Operaciones Mixtas en conjunto con las fuerzas federales, la Guardia Nacional, el Gobierno del Estado y los municipios, pero son operativos normales que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, y a su vez por el tema decembrino sólo se adicionará un operativo turístico” abundó.

Respecto al tema del cierre de la Frontera Sur, afirmó que el Gobierno de México no ha dado la indicación de cerrarla, únicamente se presentó un cierre parcial el pasado fin de semana, pero no fueron por causas mexicanas, ya que la suspensión de las aduanas se ha dado, únicamente en Guatemala. EL ORBE/ Marvin Bautista