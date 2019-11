COPARMEX, CANACO, CANACINTRA, Abogados y Economistas, Protestan por la Cancelación de las ZEE

*Eliminadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

*LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE PUERTO CHIAPAS, REUNIA TODOS LOS REQUISITOS Y EVALUACIONES INTERNACIONALES; PROYECTO DE ESPERANZA PARA EL SUSTENTO ECONÓMICO DEL ESTADO Y GRAN POLO DE DESARROLLO DEL SUR-SURESTE, FUE TIRADO A LA BASURA, COINCIDIERON LOS REPRESENTANTES EMPRESARIALES Y SOCIALES.

Tapachula, Chiapas; 21 de Noviembre.- Luego de que el Gobierno Federal decidiera cancelar definitivamente los siete proyectos de Zona Económica Especial (ZEE), incluyendo la de Puerto Chiapas, los sectores productivos expresaron su inconformidad.

Los presupuestos fueron cancelados, al igual que todas las acciones que ya se habían iniciado en los lugares en las que serían instaladas.

En el caso de Puerto Chiapas no era solamente las más de 500 hectáreas del polígono ubicado en esa parte costera de Tapachula, sino también de otras zonas de influencia en la ciudad y de los municipios aledaños.

Ante esa situación, los representantes de los sectores productivos de las zonas afectadas en Chiapas con esas decisiones, externaron su inconformidad ante rotativo EL ORBE.

No Hay Presupuesto Para el Soconusco: COPARMEX.

En torno al tema, el Presidente d la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, José Antonio Toriello Elorza, lamentó que el único gran proyecto para la Frontera Sur de las últimas décadas, se haya ido a la basura.

Recordó que durante varios años se reunieron todos los requisitos evaluaciones internacionales para que la ZEE de Puerto Chiapas fuera la primera aprobada por el Congreso y se firmara el decreto para su construcción, y ahora, eliminada.

Aunado a eso, subrayó que el patrimonio federal en donde sería instalada pasará a manos de la Secretaría de Bienestar, es decir, para ampliar el vivero en donde laboran los migrantes ¡¡para construirles casas de interés social!!

Con ello, la posibilidad de que se instalen empresas de diversos rubros o industrias, ha quedado completamente reducido a cero.

En realidad, dijo, la región del Soconusco, la Sierra o la Frontera Sur de Chiapas no aparecen, ni de casualidad, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 y, las únicas inversiones consideradas son para migrantes, como albergues y fondos sociales para sus empleos.

Tampoco se consideró la igualdad con la frontera norte, es decir, reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el de Sobre la Renta (ISR), las tarifas de la gasolina y la electricidad, y ningún otro beneficio fiscal como los que se les está dando a los mexicanos que viven en aquella región aledaña a los Estados Unidos.

Recalcó que ahí, además, está abandonado el Parque Agroindustrial y el Recinto Fiscalizado; y que, con la desaparición de la ZEE, también se cancelaron los proyectos de infraestructura que veían a la par de ese proyecto.

Entre ellos, la ampliación a cuatro carriles de la carretera a Puerto Chiapas, el internet de banda ancha, la energía eléctrica 440, la terminación del Libramiento Sur y la construcción del norte, una nueva planta potabilizadora, la terminal multimodal del ferrocarril, entre otros.

Concluyó que es tiempo de ir consolidando acuerdos entre la iniciativa privada de la región con sus homólogos de Guatemala, así como en el nuevo Gobierno chapín, que ya anunció la construcción de una zona franca dentro de su territorio.

De ser así, la Frontera Sur de Chiapas podría anexarse económicamente a ese proyecto y buscar algún tipo de beneficio, para que la población oriunda de la región pueda sobrevivir.

A AMLO no le Interesa la Frontera Sur: CANACO.

Por su parte, el Presidente Honorario de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Tapachula, Carlos Murillo Pérez, consideró que la postura del actual Gobierno Federal fue una decisión muy lamentable que tendrán que pagar los habitantes de la Frontera Sur.

La ZEE de Puerto Chiapas era un proyecto de esperanza, recordó, porque representaba la generación de decenas de miles de empleos y de millones de Dólares, “y por lo tanto sería el sustento económico de Chiapas y el gran polo de desarrollo del sur-sureste, y ahora lo han desaparecido”.

“Es una situación que ya se veía venir desde el momento mismo en que tomó posesión el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque es claro que no le interesa en lo más mínimo la frontera sur de Chiapas.”, señaló.

La ZEE de Puerto Chiapas crecería paulatinamente y sería una gran herramienta de crecimiento para México a mediano y largo plazo.

Al hacer un balance de lo que ha ocurrido en este año en la región Soconusco, comentó que la economía se contrajo, y que las ventas se desplomaron de manera global en casi un cincuenta por ciento y con una inercia negativa para el cierre del año, “lo que es bastante grave”.

“Las personas que nos estaban manteniendo económicamente son los turistas guatemaltecos, pero dejaron de venir por todos los problemas que ya se conocen, desde las irregularidades en el Instituto Nacional de Migración (INM), la presencia de miles de migrantes en el centro de la ciudad y los altos niveles de inseguridad”, opinó el empresario.

En ese mismo sentido, afirmó que el Gobierno Federal no midió las consecuencias el dejar a los migrantes varados en Tapachula y los severos problemas que eso ocasiona.

Así también, que no ven ninguna salida a esa situación, que no hay inversiones estructurales y que, por el contrario, coinciden en que lo peor está por venir.

El Último Clavo a la Cruz: CANACINTRA.

Por su parte, la Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en la Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, María Eugenia Moreno Mendoza, dijo que la cancelación de la ZEE de Tapachula, fue colocar el último clavo a la cruz de la Frontera Sur

“Con esto nos queda claro que, en este sexenio, seremos una zona olvidada en comparación con lo que ocurre en los Estados del norte”, indicó.

Según la empresaria, el proyecto de la ZEE para el sur sureste, era una oportunidad de inversión, desarrollo, competitividad y fuente de empleos.

“Sabemos que estamos catalogados como uno de los Estados más pobres. Nuestra realidad es que, hasta el día de hoy, en la entidad, sobre todo para la Costa, no hay proyectos de industrialización y para nuestra Cámara es lamentable”, insistió.

Destacó que miles de familias en la zona impulsaron fuertemente el proyecto de López Obrador, al grado de darle más de un millón de votos, sabedores de que se trataba del gran cambio.

Sin embargo, precisó, los recibos de la energía eléctrica y agua potable siguen subiendo; los precios del gas y de la gasolina no bajaron, ni tampoco los impuestos, y que todo eso ha frenado a las industrias, hasta llevarlas al límite de la quiebra.

“Aún no entendemos los motivos que hay para que al Estado más pobre se le cobre más y se le apoye menos; mientras que para las entidades desarrolladas se les dé todo y tengan grandes estímulos fiscales”, abundó.

De igual forma, “que no es posible que este Gobierno les dé prioridad a proyectos como el Tren Maya, por dar un ejemplo de muchos, que darle continuidad a los grandes desarrolladores, como las Zonas Económicas Especiales”, insistió.

Así también, que “las pocas posibilidades de inversión privada que se esperaban para la franja costera de Chiapas y la limítrofe con Guatemala, también se vinieron abajo”.

Nos han Convertido en el Traspatio se México: Abogados.

Mientras que, para el Presidente del Colegio de Abogados del Soconusco, Manuel de Jesús Márquez González, la eliminación de una obra de ese tamaño, constituye desaliento para el desarrollo, así como para la evolución social y económica de toda la población de la región.

“Nos han convertido en el traspatio de México; en el muro invisible del presidente de los Estados Unidos, Donal Trump; en el chiquero en el que pueden dejar tirado su basura, sabiendo que se burlarán de quienes se atrevan a protestar o pensar diferentes a ellos”, destacó.

Luego hizo remembranza que, a la llegada al poder del expresidente Vicente Fox Quesada, se impulsó al Plan Puebla Panamá, como el detonante ambicioso para la evolución y desarrollo.

Sin embargo, cuando entro su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, todo eso fue suspendido y entró un nuevo estudio que, seis años después, también fue eliminado por Enrique Peña Nieto.

Entonces se pensó que, con todos los estudios internacionales, los protocolos y la participación de los congresos y la iniciativa privada, todo había cambiado para bien y había nacido las ZEE.

“Ese gran proyecto requería de continuidad, pero el Gobierno Federal canceló todo, sin importar todas las inversiones que ya estaban hechas, como lo ocurrido también con el Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco”, abundó.

Desde su muy particular punto de vista, ese es el estilo actual de gobernar, “sin importar lo que opine la gente y los daños que puedan causar. Se debió de consultar, aunque sea levantando la mano, como lo han hecho con otros proyectos personales”.

Siguiendo esa inercia política, indicó, las autoridades del próximo Gobierno también desecharán los actuales proyectos.

Aseguró que no hay proyectos de infraestructura ni la programación de los presupuestos para atender los rezagos en matera de obra pública y que los únicos empleos generados son los que les están entregando -por miles- a los migrantes indocumentados.

“Borraron a la ZEE de Puerto Chiapas, pero no hay un programa alterno. Hay desilusión. Se ha perdido la formalidad y la credibilidad a las acciones de gobierno. Nos estamos hundiendo en la marginación y por eso debemos replantear el futuro del Soconusco”, acotó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello