Empresas Constructoras al Borde de la Quiebra por Falta de Obra Pública

*Afirma Hipólito Pérez del Colegio de Ingenieros Civiles.

Tapachula, Chiapas; 21 de Noviembre.- El sector productivo en el ramo de la construcción mantiene un estancamiento económico de manera generalizada en el país desde hace más de un año, y lo peor es que no se avizora una detonación económica en el sector público, ni privado, por lo que su situación de crisis se ha acrecentado.

El Secretario General de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, Hipólito Pérez Morales, indicó que, la economía de un país lo delimita la construcción y, en consecuencia, el decrecimiento que ahora se vive en todo el territorio nacional ha golpeado a las empresas, prueba de ello, las indicaciones económicas de la OCDE para México señalan un crecimiento cero para el 2019.

Derivado de este estancamiento económico, muchas empresas constructoras han cerrado sus puertas, y sus operativos han tenido que buscar trabajo en las pocas constructoras que tienen algún contrato, o simplemente se ha tenido que subcontratar servicios para contrarrestar esta crisis.

Pérez Morales acertó que son 32 cuerpos colegiados adheridos a esta Federación, cuya exposición de necesidades ha sido, la poca inversión pública y privada en materia de construcción, por lo que solicitaron a la Federación intensificar tareas y proyectos que permitan reactivar la economía del país.

Al cancelarse de manera definitiva el Proyecto de las Zonas Económicas Especiales en el país, se ha cerrado el único soporte que tenían las empresas constructoras para pensar en un desarrollo para esta frontera sur; sin embargo, esperan que el Gobierno Federal haga algo para reavivar la economía del país.

Peticiones como la reducción del IVA en la Frontera Sur, así como el incremento al salario mínimo, son expresiones desesperadas de los empresarios para lograr un desarrollo en esta parte del país; pero hasta el momento no se tiene nada concreto que pudiera motivar a que los sectores productivos salgan adelante.

De nada ha servido que el precio de los materiales de la construcción al mercado no haya tenido incremento en el último año, sostuvo, si no hay trabajos para las empresas constructoras, por tal motivo esta situación ha llegado a ser alarmante para muchos empresarios que requieren del apoyo para sostener a miles de empleos que se derivan de este sector productivo. EL ORBE/ Marvin Bautista.